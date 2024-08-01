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Kefirli kurabiye tarifi
Kıtır kıtır kraker tadında lezzetli ve sağlıklı, kefirli kurabiye yapmaya ne dersiniz?
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Kefir için:
· 1 litre süt
· 10 g kefir mayası
Kurabiye için:
- 2 su bardağı yulaf ezmesi
- 5 yemek kaşığı tahin
- 1 paket kabartma tozu
- Yarım çay bardağı kefir
- 3 tatlı kaşığı sirke
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Kullanılan ürünler;
· Arçelik No Frost Buzdolabı
· Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
· Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi
Kefirli kurabiye tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi’nin kavanozlarına süt doldurup haznenin içine yerleştirin ve lezzet sensörünü takın.
- Oda sıcaklığında olan sütün soğutulmasını bekleyin.
- Ardından kefir mayasını kavanozlara paylaştırın.
- Kavanozların kapağını kapatmayıp sadece ana kapağı kapatın.
- Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi’ni kefir moduna alıp mayalanmaya bırakın.
- 24 saat bitiminde kefiriniz hazır.
- Hazır olan kefirinizi 1 saat Arçelik No Frost Buzdolabı’nda soğutun.
- Kurabiye için; yulaf ezmesini Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’nden geçirin.
- Ardından yulaf ezmesinin üzerine tahin, kabartma tozu, kefir, sirke, zerdeçal ve zeytinyağını ekleyip hamur haline gelene kadar karıştırmaya devam edin.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine ellerinizle yuvarlayarak şekil verdiğiniz kurabiyeleri dizin.
- Önceden ısıtılmış 170 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ nda kurabiyelerinizi 20 dakika pişirin.
- Kefirli kurabiyeleriniz hazır.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlemiş olduğunuz lezzetli çay eşliğinde kurabiyelerinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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