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Tatli
Haber Giriş: 01.08.2024 - 11:15 | Son Güncelleme:

Kefirli kurabiye tarifi   

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Kefirli kurabiye tarifi   

Kıtır kıtır kraker tadında lezzetli ve sağlıklı, kefirli kurabiye yapmaya ne dersiniz?

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

Kefir için:

·        1 litre süt

·        10 g kefir mayası

Kurabiye için:

  • 2 su bardağı yulaf ezmesi
  • 5 yemek kaşığı tahin
  • 1 paket kabartma tozu
  • Yarım çay bardağı kefir
  • 3 tatlı kaşığı sirke
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik No Frost Buzdolabı

·        Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi

·        Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

·        Arçelik A Fry Ankastre Fırın

·        Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi

Kefirli kurabiye tarifi    Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. İlk olarak Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesinin kavanozlarına süt doldurup haznenin içine yerleştirin ve lezzet sensörünü takın.
  2. Oda sıcaklığında olan sütün soğutulmasını bekleyin.
  3. Ardından kefir mayasını kavanozlara paylaştırın.
  4. Kavanozların kapağını kapatmayıp sadece ana kapağı kapatın.
  5. Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi’ni kefir moduna alıp mayalanmaya bırakın.
  6. 24 saat bitiminde kefiriniz hazır.
  7. Hazır olan kefirinizi 1 saat Arçelik No Frost Buzdolabında soğutun.
  8. Kurabiye için; yulaf ezmesini Arçelik Resital Rendeli El Blender Setinden geçirin.
  9. Ardından yulaf ezmesinin üzerine tahin, kabartma tozu, kefir, sirke, zerdeçal ve zeytinyağını ekleyip hamur haline gelene kadar karıştırmaya devam edin.
  10. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine ellerinizle yuvarlayarak şekil verdiğiniz kurabiyeleri dizin.
  11. Önceden ısıtılmış 170 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın nda kurabiyelerinizi 20 dakika pişirin.   
  12. Kefirli kurabiyeleriniz hazır.
  13. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlemiş olduğunuz lezzetli çay eşliğinde kurabiyelerinizi servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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