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Tatli
Haber Giriş: 02.06.2025 - 18:30 | Son Güncelleme:

Kazandibi tatlısı tarifi

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Kazandibi tatlısı tarifi

Pastane usulü lezzetli kazandibi tatlısı tarifi.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

  • 7 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı pirinç unu
  • 1 çay bardağı buğday nişastası
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·        Arçelik No Frost Buzdolabı

·        Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

Kazandibi tatlısı tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Cam bir kasenin içinde 2 su bardağı süt, yarım su bardağı toz şeker, buğday nişastası ve pirinç ununu topak kalmayana kadar bir çırpıcı yardımı ile karıştırın.
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine kalan 5 su bardağı sütü ve 1 su bardağı şekeri ilave edip kaynatın.
  3. Kaynayan süte yavaş yavaş önceden hazırladığınız karışımı ilave ederek muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırın.
  4. Muhallebi koyulaşıp göz göz olduğunda Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ın altını kapatın ve vanilyayı ilave edip bir tur daha karıştırın.
  5. Hazır olan muhallebiyi oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
  6. Köşeli bir borcamı tereyağı ile yağlayın ve üzerine eşit olacak şekilde pudra şekerini eleyin.
  7. Borcamın içindeki pudra şekerini Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ın üzerinde çevire çevire yakın.
  8. Tüm şeker eriyip karamelize olunca, tepsinin dibine muhallebiden ince bir kat sürün ve bir tur da muhallebiyle birlikte yakın.
  9. Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebiyi tepsiye dökün ve üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin.
  10. Muhallebinin kıvam alması için Arçelik No Frost Buzdolabında 2 saat dinlendirin.
  11. Soğuttuğunuz tatlınızı ince uzun dilimlere ayırın ve spatula yardımıyla kıvırarak rulo şeklinde sarın.
  12. Kazandibi tatlınız hazır.
  13. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde tatlınızı servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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