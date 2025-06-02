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Kazandibi tatlısı tarifi
Pastane usulü lezzetli kazandibi tatlısı tarifi.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
- 7 su bardağı süt
- 1 çay bardağı pirinç unu
- 1 çay bardağı buğday nişastası
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 1 paket vanilya
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 4 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik No Frost Buzdolabı
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Kazandibi tatlısı tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Cam bir kasenin içinde 2 su bardağı süt, yarım su bardağı toz şeker, buğday nişastası ve pirinç ununu topak kalmayana kadar bir çırpıcı yardımı ile karıştırın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine kalan 5 su bardağı sütü ve 1 su bardağı şekeri ilave edip kaynatın.
- Kaynayan süte yavaş yavaş önceden hazırladığınız karışımı ilave ederek muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırın.
- Muhallebi koyulaşıp göz göz olduğunda Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ın altını kapatın ve vanilyayı ilave edip bir tur daha karıştırın.
- Hazır olan muhallebiyi oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
- Köşeli bir borcamı tereyağı ile yağlayın ve üzerine eşit olacak şekilde pudra şekerini eleyin.
- Borcamın içindeki pudra şekerini Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ın üzerinde çevire çevire yakın.
- Tüm şeker eriyip karamelize olunca, tepsinin dibine muhallebiden ince bir kat sürün ve bir tur da muhallebiyle birlikte yakın.
- Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebiyi tepsiye dökün ve üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin.
- Muhallebinin kıvam alması için Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 2 saat dinlendirin.
- Soğuttuğunuz tatlınızı ince uzun dilimlere ayırın ve spatula yardımıyla kıvırarak rulo şeklinde sarın.
- Kazandibi tatlınız hazır.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde tatlınızı servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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