Karamel soslu kek tarifi
Karamel soslu kek tarifi
Tatli
Haber Giriş: 01.11.2025 - 07:00 | Son Güncelleme:

Karamel soslu kek tarifi

Karamel soslu kek tarifi

Her lokmada yumuşacık dokusu ve karamelin büyüleyici tadı. Karamel soslu kek tarifini sizin için derledik.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Karamel soslu kek tarifi Nasıl yapılır?

 

Malzemeler:

 

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı süt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 su bardağı hafif ufalanmış ceviz içi
  • 2 su bardağı un

 

Karamel sos için;

 

  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 2 tatlı kaşığı tepeleme tereyağı
  • 1 su bardağı süt

Tarif:

 

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi 'nin içine yumurta ve toz şekeri ekleyip köpük köpük olana kadar çalıştırın.
  2. Ardından sıvı yağ, süt, un, kabartma tozu, ufalanmış ceviz içi ve vanilyayı ilave ederek karıştırmaya devam edin.
  3. Yağlayıp ve hafif unladığınız kek kalıbına hazırladığınız hamuru dökün.
  4. Önceden ısıtılmış 170 derecelik Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın da 50 dakika pişirin.
  5. Pişen kekinizi 10 dakika dinlendirip dilimlere ayırın.
  6. Karamel sos için; Arçelik Ankastre Ocakta yer alan derin sos tenceresine şekeri koyarak önce orta ateşte şeker alttan erimeye başlayınca da kısık ateşte eritin.
  1. Şeker akışkan kıvama gelince, rengi altın rengini alınca tereyağını ilave edip karıştırın.
  2. Tereyağı eriyince de sütü dökerek karıştırmaya devam edin.
  3. Karamel kaynayıp, birbiriyle iyice özleşince de karıştırmadan soğumaya bırakın.
  4. Soğuyan karamel sosunuz kullanıma hazır.
  1. Karamel sosunuzu kek dilimlerinin üzerine dökün.
  2. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahveler eşliğinde kek dilimlerini servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

 

 

 

