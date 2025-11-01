Son Güncelleme:
Karamel soslu kek tarifi
Her lokmada yumuşacık dokusu ve karamelin büyüleyici tadı. Karamel soslu kek tarifini sizin için derledik.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Karamel soslu kek tarifi Nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı süt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 1 su bardağı hafif ufalanmış ceviz içi
- 2 su bardağı un
Karamel sos için;
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 2 tatlı kaşığı tepeleme tereyağı
- 1 su bardağı süt
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi 'nin içine yumurta ve toz şekeri ekleyip köpük köpük olana kadar çalıştırın.
- Ardından sıvı yağ, süt, un, kabartma tozu, ufalanmış ceviz içi ve vanilyayı ilave ederek karıştırmaya devam edin.
- Yağlayıp ve hafif unladığınız kek kalıbına hazırladığınız hamuru dökün.
- Önceden ısıtılmış 170 derecelik Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın ’ da 50 dakika pişirin.
- Pişen kekinizi 10 dakika dinlendirip dilimlere ayırın.
- Karamel sos için; Arçelik Ankastre Ocak’ ta yer alan derin sos tenceresine şekeri koyarak önce orta ateşte şeker alttan erimeye başlayınca da kısık ateşte eritin.
- Şeker akışkan kıvama gelince, rengi altın rengini alınca tereyağını ilave edip karıştırın.
- Tereyağı eriyince de sütü dökerek karıştırmaya devam edin.
- Karamel kaynayıp, birbiriyle iyice özleşince de karıştırmadan soğumaya bırakın.
- Soğuyan karamel sosunuz kullanıma hazır.
- Karamel sosunuzu kek dilimlerinin üzerine dökün.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahveler eşliğinde kek dilimlerini servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.