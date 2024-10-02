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Kahveli ve çikolatalı kurabiye tarifi
Lezzetli sunumu ile ağızda dağılan kahveli ve çikolatalı kurabiye tarifi.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
125 g eritilmiş tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı pudra şekeri
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı nişasta
2 yemek kaşığı kakao
Yarım su bardağı damla çikolata
1 paket vanilya
2 tatlı kaşığı granül kahve
2 tatlı kaşığı sıcak su (granül kahveyi eritmek için)
3 su bardağına un
Kahveli ve çikolatalı kurabiye tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Granül kahveyi sıcak su ile karıştırıp eritin.
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri, yumurta, nişasta, kakao, damla çikolata, vanilya, erimiş granül kahve ve unu ekleyip iyice karıştırın.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 25 dakika pişirin.
- Kahveli ve çikolatalı kurabiyeleriniz hazır.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlediğiniz lezzetli çay eşliğinde kurabiyelerinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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