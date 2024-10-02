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Tatli
Haber Giriş: 02.10.2024 - 15:01 | Son Güncelleme:

Kahveli ve çikolatalı kurabiye tarifi

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Kahveli ve çikolatalı kurabiye tarifi

Lezzetli sunumu ile ağızda dağılan kahveli ve çikolatalı kurabiye tarifi.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

125 g eritilmiş tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı pudra şekeri
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı nişasta
2 yemek kaşığı kakao
Yarım su bardağı damla çikolata
1 paket vanilya
2 tatlı kaşığı granül kahve
2 tatlı kaşığı sıcak su (granül kahveyi eritmek için)
3 su bardağına un

Kahveli ve çikolatalı kurabiye tarifi Nasıl yapılır?

 

 

Tarif:

 

  1. Granül kahveyi sıcak su ile karıştırıp eritin.
  2. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri, yumurta, nişasta, kakao, damla çikolata, vanilya, erimiş granül kahve ve unu ekleyip iyice karıştırın.
  3. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
  4. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 25 dakika pişirin.
  5. Kahveli ve çikolatalı kurabiyeleriniz hazır.
  6. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi nde demlediğiniz lezzetli çay eşliğinde kurabiyelerinizi servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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