MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriKadayıflı muhallebi tarifi
GeriTatli Kadayıflı muhallebi tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tatli
Haber Giriş: 02.03.2025 - 15:23 | Son Güncelleme:

Kadayıflı muhallebi tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadayıflı muhallebi tarifi

İftar sonrası hafif ve lezzetli bir tatlı yemek ister misiniz?

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

200 gr kadayıf
4 yemek kaşığı şeker
3 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı dövülmüş ceviz
 

Muhallebisi için;

 

1 litre süt
4 yemek kaşığı un
2, 5 yemek kaşığı nişasta
1 paket vanilya şekeri
1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri için;

Parça Antep fıstığı

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·       Arçelik No Frost Buzdolabı

·       Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

Kadayıflı muhallebi tarifi Nasıl yapılır?

 

Tarif:

 

  1. Kadayıflar için Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerede tereyağını eritin ve üzerine kadayıf, şeker ve cevizi ilave ederek iyice kavurun.
  2. Muhallebi için Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan ayrı bir tencereye süt, şeker, un ve nişastayı ekleyip, kıvam alana kadar bir kaşık yardımı ile kısık ateşte karıştırın.
  3. Pişen muhallebinin içine vanilya ve tereyağını ilave edip bir tur daha karıştırın.
  4. Borcamın tabanına kadayıfların yarısını eşit bir şekilde yayın.
  5. Üzerine muhallebiyi ilave edin ve bir spatula yardımı ile borcamın her yerine yayın.
  6. Kalan kadayıfı da eşit bir şekilde muhallebinin üzerine serpin.
  7. Hazır olan tatlınızı Arçelik No Frost Buzdolabında 4 saat dinlendirin.
  8. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde muhallebinizin üzerini parça Antep fıstığı ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi