Kadayıflı muhallebi tarifi
İftar sonrası hafif ve lezzetli bir tatlı yemek ister misiniz?
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
200 gr kadayıf
4 yemek kaşığı şeker
3 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı dövülmüş ceviz
Muhallebisi için;
1 litre süt
4 yemek kaşığı un
2, 5 yemek kaşığı nişasta
1 paket vanilya şekeri
1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri için;
Parça Antep fıstığı
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik No Frost Buzdolabı
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Kadayıflı muhallebi tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Kadayıflar için Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerede tereyağını eritin ve üzerine kadayıf, şeker ve cevizi ilave ederek iyice kavurun.
- Muhallebi için Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan ayrı bir tencereye süt, şeker, un ve nişastayı ekleyip, kıvam alana kadar bir kaşık yardımı ile kısık ateşte karıştırın.
- Pişen muhallebinin içine vanilya ve tereyağını ilave edip bir tur daha karıştırın.
- Borcamın tabanına kadayıfların yarısını eşit bir şekilde yayın.
- Üzerine muhallebiyi ilave edin ve bir spatula yardımı ile borcamın her yerine yayın.
- Kalan kadayıfı da eşit bir şekilde muhallebinin üzerine serpin.
- Hazır olan tatlınızı Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 4 saat dinlendirin.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde muhallebinizin üzerini parça Antep fıstığı ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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