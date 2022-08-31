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Hünnap Reçeli Tarifi
Sofranıza farklılık katmak istiyorsanız, dokusu itibariyle iğdeye benzeyen ve hoş kokusu olan hünnap meyvesini reçel olarak mutlaka denemelisiniz.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 1 kg hünnap
· 1 kg toz şeker
· 1 tatlı kaşığı limon suyu
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Şef Çok Amaçlı Pişirici
Hünnap Reçeli Tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Hünnap meyvelerini iyice yıkayın.
- Arçelik Gurme Şef Çok Amaçlı Pişirici ‘ nin içine hünnap meyvelerini ve şekeri koyup, reçel modunda 140 derece sıcaklıkta 30 dakika kaynatın.
- Oluşan köpükleri bir kaşık yardımı ile temizleyin.
- Ardından limon suyunu ekleyin ve bir tur daha karıştırın.
- Hazır olan reçelinizi sıcak sıcak kavanozlara doldurun.
Afiyet olsun!
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