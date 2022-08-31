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Tatli
Haber Giriş: 31.08.2022 - 16:32 | Son Güncelleme:

Hünnap Reçeli Tarifi

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Hünnap Reçeli Tarifi

Sofranıza farklılık katmak istiyorsanız, dokusu itibariyle iğdeye benzeyen ve hoş kokusu olan hünnap meyvesini reçel olarak mutlaka denemelisiniz.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·         1 kg hünnap

·         1 kg toz şeker

·         1 tatlı kaşığı limon suyu

Kullanılan ürünler;

·         Arçelik Gurme Şef Çok Amaçlı Pişirici

Hünnap Reçeli Tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Hünnap meyvelerini iyice yıkayın.
  2. Arçelik Gurme Şef Çok Amaçlı Pişirici nin içine hünnap meyvelerini ve şekeri koyup, reçel modunda 140 derece sıcaklıkta 30 dakika kaynatın.
  3. Oluşan köpükleri bir kaşık yardımı ile temizleyin.
  4. Ardından limon suyunu ekleyin ve bir tur daha karıştırın.
  5. Hazır olan reçelinizi sıcak sıcak kavanozlara doldurun.

Afiyet olsun!

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