Haber Giriş: 01.02.2020 - 13:23,
Havuçlu Muffin Tarifi
Havuçlu kek tarifi çoğu insan için özeldir. Evi saran o tarçın kokusu, havucun cevizle muhteşem uyumu herkesi mest eder. Gelin bu kez havuçlu keki muffin olarak yapalım üzerini de nefis bir kremayla süsleyelim. İşte sevdiklerinize kolayca yapabileceğiniz havuçlu muffin tarifi…
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı süt
- 1,5 su bardağı rendelenmiş havuç
- 1 su bardağı ceviz içi
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 2,5 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı tarçın
Kreması için;
- 1/4 su bardağı eritilmiş tereyağı
- 3/4 su bardağı krem peynir
- 2 su bardağı pudra şekeri
- 1 tatlı kaşığı vanilya
Tarif:
- Ceviz içlerini Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da iri şekilde çekin.
- Bir kasenin içerisine un, kabartma tozu, vanilya ve tarçını eleyip kenara alın.
- Kek hamuru için yumurta ve toz şekeri Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde çırpmaya başlayın.
- Üzerine sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın.
- Kaseye elediğiniz kuru malzemeleri sıvı karışıma ekleyin eve karıştırın.
- Ardından rendelenmiş havuç ve cevizleri de ekleyip homojen hale gelene kadar karıştırın.
- Fırın kalıplarınızın içerine muffin kağıtlarını yerleştirin.
- Hazırladığınız hamuru muffin kalıplarının içine paylaştırın.
- 180 derecede ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın’da kontrollü olarak 30-35 dakika pişirin.
- Kreması için Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde kasesine eritilmiş tereyağı, krem peynir, pudra şekeri ve vanilyayı alıp iyice çırpın.
- Hazırladığınız kremayı sıkma torbasına doldurun.
- Muffinler fırından çıkana kadar Arçelik No Frost Buzdolabı’nda kremayı bekletin.
- Pişen ve soğuyan muffinlerin üzerine sıkma torbası yardımıyla kremayı sıkın.
- Son olarak toz cevizle süsleyip servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun!
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