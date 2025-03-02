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Tatli
Haber Giriş: 02.03.2025 - 15:16 | Son Güncelleme:

Güllaç tarifi

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Güllaç tarifi

Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlı olan güllaç tarifi.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

10 yaprak güllaç
1,5 litre süt
2 su bardağı şeker
Çekilmiş ceviz
2 yemek kaşığı gül suyu
1 paket vanilin
 

Üzeri için:

 

Toz Antep fıstığı
Kızılcık

 

Kullanılan ürünler;

 

 

Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Arçelik No Frost Buzdolabı
Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

Güllaç tarifi Nasıl yapılır?

 

Tarif:

 

  1. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tencerenin içine süt, vanilin ve şekeri ekleyip, şeker eriyene kadar ısıtın.
  2. Tatlının hamur olmaması için sütü çok kaynar duruma getirmeyin.
  3. Orta büyüklükte borcamın içine, güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde yerleştirin.
  4. Ardından üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt dökün.
  5. Altı güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayın.
  6. 6. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpin.
  7. Kalan şekerli sütün içerisine gül suyu ekleyin.
  8. 6. katın üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak ilave edin.
  9. Hazırladığınız tatlıyı 2 saat Arçelik No Frost Buzdolabı’nda dinlendirin.
  10. Güllaç tatlınız hazır.
  11. Üzerini toz Antep fıstığı ve kızılcık ile süsleyebilirsiniz.
  12. En son Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz köpüklü kahve eşliğinde tatlınızı servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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