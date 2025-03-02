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Güllaç tarifi
Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlı olan güllaç tarifi.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
10 yaprak güllaç
1,5 litre süt
2 su bardağı şeker
Çekilmiş ceviz
2 yemek kaşığı gül suyu
1 paket vanilin
Üzeri için:
Toz Antep fıstığı
Kızılcık
Kullanılan ürünler;
Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Arçelik No Frost Buzdolabı
Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Güllaç tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tencerenin içine süt, vanilin ve şekeri ekleyip, şeker eriyene kadar ısıtın.
- Tatlının hamur olmaması için sütü çok kaynar duruma getirmeyin.
- Orta büyüklükte borcamın içine, güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde yerleştirin.
- Ardından üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt dökün.
- Altı güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayın.
- 6. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpin.
- Kalan şekerli sütün içerisine gül suyu ekleyin.
- 6. katın üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak ilave edin.
- Hazırladığınız tatlıyı 2 saat Arçelik No Frost Buzdolabı’nda dinlendirin.
- Güllaç tatlınız hazır.
- Üzerini toz Antep fıstığı ve kızılcık ile süsleyebilirsiniz.
- En son Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz köpüklü kahve eşliğinde tatlınızı servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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