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Fıstıklı dondurma tarifi
İtalyan fıstık kreması kullanılarak yapılan, son derece kolay ve lezzetli fıstıklı dondurma tarifi.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 300 g fıstık kreması
· 2 su bardağı süt
· 2 su bardağı kalın krema
· 50 g şeker
· 1 yemek kaşığı toz Antep fıstığı
Üzeri İçin:
· Kıyılmış Antep fıstığı
· Taze nane
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik No Frost Buzdolabı
Fıstıklı dondurma tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan büyük bir tencereye şeker, fıstık kreması ve kalın kremayı ekleyip şeker, fıstık kreması ve toz Antep fıstığını eriyene kadar bir kaşık yardımı ile karıştırın.
- Ardından karışımı soğumaya bırakın.
- Soğuyan karışımı 20 dakika kalın ve kremsi olana kadar Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nde karıştırmaya devam edin.
- Dondurmayı uygun bir kaba aktarıp Arçelik No Frost Buzdolabı’ nın dodurucu bölümünde 3 saat dondurun.
- Fıstıklı dondurmanız hazır.
- Dondurmanızın üzerini kıyılmış Antep fıstığı ve taze nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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