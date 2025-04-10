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Fıstıklı baklava tarifi
Ramazan Bayramı’nın sevilen çıtır mı çıtır ve parmak yedirtecek kadar lezzetli fıstıklı baklava tarifini sizin için derledik.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
500 g baklavalık yufka
1,5 su bardağı çekilmiş Antep fıstığı
250 g tereyağı
Şerbeti için:
2,5 su bardağı şeker
2,5 su bardağı su
1 adet dilimlenmiş limon
Üzeri için;
Toz Antep fıstığı
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
Fıstıklı baklava tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Şerbet için su, şeker ve limon dilimini Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencereye ekleyin ve şeker eriyene kadar bir kaşık yardımı ile karıştırın.
- Şeker eriyip şerbet kaynamaya başlayınca 15 dakika kaynatın ve Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ tan alın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan ayrı bir sos tenceresinde tereyağını eritin ve çok ince bir süzgeçle süzün.
- Baklava yufkalarının tamamını ortadan ikiye kesin.
- Yufkaların yarısını dikdörtgen boyutlu bir fırın kabına aralarına tereyağı sürerek dizin.
- Üzerine Antep fıstığını serpin.
- Yufkaların diğer yarısını da aynı şekilde aralarına tereyağı sürerek üst üste dizin.
- Baklavayı kare kare bir bıçak yardımı ile dilimleyin.
- Kalan tereyağını üzerine gezdirin.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da üzeri kızarana kadar 35 dakika pişirin.
- Baklavayı fırından aldıktan sonra 5 dakika bekletin ve soğumuş olan şerbeti kepçe kepçe üzerine gezdirin.
- Baklava şerbetini çektikten sonra üzerine toz Antep fıstığı serpin.
- Fıstıklı baklavanız hazır.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde baklavanızı servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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