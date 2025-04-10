MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriFıstıklı baklava tarifi
GeriTatli Fıstıklı baklava tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tatli
Haber Giriş: 10.04.2025 - 11:30 | Son Güncelleme:

Fıstıklı baklava tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fıstıklı baklava tarifi

Ramazan Bayramı’nın sevilen çıtır mı çıtır ve parmak yedirtecek kadar lezzetli fıstıklı baklava tarifini sizin için derledik.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

500 g baklavalık yufka
1,5 su bardağı çekilmiş Antep fıstığı
250 g tereyağı
Şerbeti için:

2,5 su bardağı şeker
2,5 su bardağı su
1 adet dilimlenmiş limon
Üzeri için;

 

Toz Antep fıstığı

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·       Arçelik A Fry Ankastre Fırın

Fıstıklı baklava tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Şerbet için su, şeker ve limon dilimini Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencereye ekleyin ve şeker eriyene kadar bir kaşık yardımı ile karıştırın.
  2. Şeker eriyip şerbet kaynamaya başlayınca 15 dakika kaynatın ve Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ tan alın.
  3. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan ayrı bir sos tenceresinde tereyağını eritin ve çok ince bir süzgeçle süzün.
  4. Baklava yufkalarının tamamını ortadan ikiye kesin.
  5. Yufkaların yarısını dikdörtgen boyutlu bir fırın kabına aralarına tereyağı sürerek dizin.
  6. Üzerine Antep fıstığını serpin.
  7. Yufkaların diğer yarısını da aynı şekilde aralarına tereyağı sürerek üst üste dizin.
  8. Baklavayı kare kare bir bıçak yardımı ile dilimleyin.
  9. Kalan tereyağını üzerine gezdirin.
  10. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da üzeri kızarana kadar 35 dakika pişirin.
  11. Baklavayı fırından aldıktan sonra 5 dakika bekletin ve soğumuş olan şerbeti kepçe kepçe üzerine gezdirin.
  12. Baklava şerbetini çektikten sonra üzerine toz Antep fıstığı serpin.
  13. Fıstıklı baklavanız hazır.
  14. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde baklavanızı servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

 

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi