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Tatli
Haber Giriş: 30.06.2022 - 18:22 | Son Güncelleme:

Ev yapımı Maraş dondurması tarifi

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Ev yapımı Maraş dondurması tarifi

Keçi sütü ile gerçek Maraş dondurma tadını aldığımız enfes tarif.

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·         500 ml keçi sütü

·         Yarım su bardağı şeker

·         1 yemek kaşığı saf salep

·         Kırmızı mercimek büyüklüğünde damla sakızı

Üzeri için:

·         Toz Antep fıstığı

Kullanılan ürünler;

·         Arçelik Ankastre Ocak

·         Arçelik Resital El Blender

·         Arçelik Resital Blender

·         Arçelik No Frost Buzdolabı

·         Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

 

Ev yapımı Maraş dondurması tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Ankastre Ocak ‘ta yer alan küçük bir sos tenceresinde süt, şeker, salep ve damla sakızını kaynayana kadar pişirin.
  2. Karışım oda sıcaklığına gelene kadar Arçelik Resital El Blender ‘ı ile çekin.
  3. Karışımı bir kaba boşaltarak Arçelik No Frost Buzdolabı ‘nın dondurucu bölümüne kaldırın.
  4. Dondurmanız tamamen koyulaşana kadar her yarım saatte bir çıkarıp Arçelik Resital Blender ’dan geçirin.
  5. Dondurmanız iyice koyulaştıktan sonra Arçelik No Frost Buzdolabı ‘nın dondurucu bölümünde saklayın.
  6. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi ‘nde hazırladığınız köpüklü kahve eşliğinde üzerine toz Antep fıstığı serpiştirdiğiniz Maraş dondurmanızı servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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