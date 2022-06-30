Ev yapımı Maraş dondurması tarifi
Keçi sütü ile gerçek Maraş dondurma tadını aldığımız enfes tarif.
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 500 ml keçi sütü
· Yarım su bardağı şeker
· 1 yemek kaşığı saf salep
· Kırmızı mercimek büyüklüğünde damla sakızı
Üzeri için:
· Toz Antep fıstığı
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Ankastre Ocak
· Arçelik Resital El Blender
· Arçelik Resital Blender
· Arçelik No Frost Buzdolabı
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Ev yapımı Maraş dondurması tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Ankastre Ocak ‘ta yer alan küçük bir sos tenceresinde süt, şeker, salep ve damla sakızını kaynayana kadar pişirin.
- Karışım oda sıcaklığına gelene kadar Arçelik Resital El Blender ‘ı ile çekin.
- Karışımı bir kaba boşaltarak Arçelik No Frost Buzdolabı ‘nın dondurucu bölümüne kaldırın.
- Dondurmanız tamamen koyulaşana kadar her yarım saatte bir çıkarıp Arçelik Resital Blender ’dan geçirin.
- Dondurmanız iyice koyulaştıktan sonra Arçelik No Frost Buzdolabı ‘nın dondurucu bölümünde saklayın.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi ‘nde hazırladığınız köpüklü kahve eşliğinde üzerine toz Antep fıstığı serpiştirdiğiniz Maraş dondurmanızı servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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