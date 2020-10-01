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Tatli
Haber Giriş: 01.10.2020 - 11:00 | Son Güncelleme:

Elmalı Tarçınlı Tart Tarifi

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Elmalı Tarçınlı Tart Tarifi
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Nefis tart hamurunun üzerine inci gibi dizilmiş elmalar, yanına bir bardak kahve... Sonbaharı camdan izlerken size bu leziz elmalı tarçınlı tart eşlik edecek.

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 5 adet kırmızı elma
  • 125 g tereyağı 
  • 3 çay bardağı un
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 paket vanilya
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için;

  • 1/4 bardak kayısı reçeli
  • 1 çorba kaşığı limon suyu
  • Pudra şekeri

Kullanılan ürünler;

  • Arçelik Ankastre Ocak
  • Arçelik Multi Şef Makinesi
  • Arçelik Buzdolabı
  • Arçelik Ankastre Fırın
    Arçelik Kahve Makinesi

Elmalı Tarçınlı Tart Tarifi Nasıl yapılır?

  1. Tereyağını Arçelik Ankastre Ocak'ta bir tavada eritin.
  2. Arçelik Multi Şef Makinesi'ne unu ve şekeri koyun.
  3. Üzerine yumurta, yoğurt, erittiğiniz tereyağını ve vanilyayı ekleyip karıştırın.
  4. Oluşan hamuru streç filme sarıp 1 saat Arçelik Buzdolabı'nda dinlendirin.
  5. Dinlenen hamuru unladığınız tezgaha alın ve merdane yardımıyla tart kalıbından 5 santim daha büyük olacak şekilde yuvarlak açın.
  6. Tart kalıbını iyice yağlayın, açtığınız hamuru dikkatlice içine yerleştirin, kenarlarını bastırıp düzeltin.
  7. Arçelik Ankastre Fırını 200 dereceye ısıtın.
  8. Elmaları yıkayın ve 0.5 santimetrelik olacak şekilde ince ince ay şeklinde dilimleyin.
  9. Tüm elmaların üzerine 1 yemek kaşığı pudra şekeri serpin.
  10. Elmaları tart hamurunun üzerine dıştan içe doğru halkalar oluşturacak şekilde dizin.
  11. Tart kabuğunun yanmasını önlemek için alüminyum folyo şeritlerini tart tavasının kenarlarına sarın.
  12. Önceden ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın'da yaklaşık 40 dakika pişirin.
  13. Son 10 dakika folyoyu çıkarın ve elma ve kabuk güzelce renklenene kadar pişirin.
  14. Piştikten sonra tartınızı soğutmak için çıkarın.
  15. Tart hala sıcakken kayısı reçeli ve limon suyunu Arçelik Ankastre Ocak'ta kaynayana kadar ısıtın.
  16. Tartın üzerine karışımı süzün ve iyice yaymak için bir hamur fırçası kullanın.
  17. Tart tamamen soğuduğunda üzerine pudra şekeri serpip Arçelik Kahve Makinesi'nde yaptığınız nefis kahve eşliğinde servis yapın.
  18. Afiyet olsun!

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