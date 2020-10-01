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Elmalı Tarçınlı Tart Tarifi
Nefis tart hamurunun üzerine inci gibi dizilmiş elmalar, yanına bir bardak kahve... Sonbaharı camdan izlerken size bu leziz elmalı tarçınlı tart eşlik edecek.
- Fırında
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 5 adet kırmızı elma
- 125 g tereyağı
- 3 çay bardağı un
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- 1 paket vanilya
- 2 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 tatlı kaşığı tarçın
Üzeri için;
- 1/4 bardak kayısı reçeli
- 1 çorba kaşığı limon suyu
- Pudra şekeri
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Ankastre Ocak
- Arçelik Multi Şef Makinesi
- Arçelik Buzdolabı
- Arçelik Ankastre Fırın
Arçelik Kahve Makinesi
Elmalı Tarçınlı Tart Tarifi Nasıl yapılır?
- Tereyağını Arçelik Ankastre Ocak'ta bir tavada eritin.
- Arçelik Multi Şef Makinesi'ne unu ve şekeri koyun.
- Üzerine yumurta, yoğurt, erittiğiniz tereyağını ve vanilyayı ekleyip karıştırın.
- Oluşan hamuru streç filme sarıp 1 saat Arçelik Buzdolabı'nda dinlendirin.
- Dinlenen hamuru unladığınız tezgaha alın ve merdane yardımıyla tart kalıbından 5 santim daha büyük olacak şekilde yuvarlak açın.
- Tart kalıbını iyice yağlayın, açtığınız hamuru dikkatlice içine yerleştirin, kenarlarını bastırıp düzeltin.
- Arçelik Ankastre Fırını 200 dereceye ısıtın.
- Elmaları yıkayın ve 0.5 santimetrelik olacak şekilde ince ince ay şeklinde dilimleyin.
- Tüm elmaların üzerine 1 yemek kaşığı pudra şekeri serpin.
- Elmaları tart hamurunun üzerine dıştan içe doğru halkalar oluşturacak şekilde dizin.
- Tart kabuğunun yanmasını önlemek için alüminyum folyo şeritlerini tart tavasının kenarlarına sarın.
- Önceden ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın'da yaklaşık 40 dakika pişirin.
- Son 10 dakika folyoyu çıkarın ve elma ve kabuk güzelce renklenene kadar pişirin.
- Piştikten sonra tartınızı soğutmak için çıkarın.
- Tart hala sıcakken kayısı reçeli ve limon suyunu Arçelik Ankastre Ocak'ta kaynayana kadar ısıtın.
- Tartın üzerine karışımı süzün ve iyice yaymak için bir hamur fırçası kullanın.
- Tart tamamen soğuduğunda üzerine pudra şekeri serpip Arçelik Kahve Makinesi'nde yaptığınız nefis kahve eşliğinde servis yapın.
- Afiyet olsun!
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