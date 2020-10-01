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Elmalı Pikan Cevizli Kek
Elmalı tarçınlı kekin kokusuna ve lezzetine hangimiz karşı koyabilir ki? Şimdi bu nefis tarife bir de antioksidan deposu pikan cevizinin eşlik ettiğini düşünün... İşte sonbahar ve kış aylarına yakışacak en güzel kek tarifi...
- Fırında
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 2 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı pekmez
- 1 su bardağı süt
- 2 su bardağı tam buğday unu
- 1 paket kabartma tozu
- 1 yemek kaşığı tarçın
- 2 adet kırmızı elma
- 1 çay bardağı pikan cevizi
Üzeri için;
- 1 çay bardağı pikan cevizi
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Doğrayıcı
- Arçelik Multi Şef Makinesi
- Arçelik Ankastre Fırın
Elmalı Pikan Cevizli Kek Nasıl yapılır?
- İki adet elmayı rendeleyin.
- Üzeri için ayırdığınız cevizleri Arçelik Doğrayıcı içerisinde iri şekilde çekin.
- Yumurta ve pekmezi Arçelik Multi Şef Makinesi'nde köpürene kadar çırpın.
- Sütü ekleyip çırpmaya devam edin.
- Ayrı bir kasede un, tarçın ve kabartma tozunu karıştırın ve Multi Şef içine ekleyin.
- Üzerine elma rendesini ekleyip spatulayla karıştırın.
- Baton kek kalıbına yağlı kağıt serin ve karışımı dökün.
- Hamurun üzerine iri çektiğiniz pikan cevizlerini serpin.
- 180 derecede önceden ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın'da 30 dakika pişirin.
- Piştikten sonra 15 dakika fırın içinde dinlendirin.
- Dinlenen kekinizi dilimleyip servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun!
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