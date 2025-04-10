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Elmalı ıslak kek tarifi
Bol elmalı, ıslak dokulu ve mis kokulu kek tarifimiz…
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 çay kaşığı tarçın
4 adet ince dilimlenmiş elma
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı şeker
3 adet yumurta
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
Elmalı ıslak kek tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine sıvı yağ, yoğurt ve şekeri ekleyip iyice karıştırın.
- Ardından karışıma yumurta, un, tarçın, vanilin ve kabartma tozunu ilave edip karıştırmaya devam edin.
- Yağladığınız kek kalıbının içine harcı dökün ve içine elma dilimlerini ilave edin.
- Önceden ısıtılmış 170 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 40 dakika pişirin.
- Elmalı ıslak kekiniz hazır.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde kekinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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