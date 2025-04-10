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Tatli
Haber Giriş: 10.04.2025 - 11:27 | Son Güncelleme:

Elmalı ıslak kek tarifi

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Elmalı ıslak kek tarifi

Bol elmalı, ıslak dokulu ve mis kokulu kek tarifimiz…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 çay kaşığı tarçın
4 adet ince dilimlenmiş elma
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı şeker
3 adet yumurta

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

·       Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·       Arçelik A Fry Ankastre Fırın

Elmalı ıslak kek tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine sıvı yağ, yoğurt ve şekeri ekleyip iyice karıştırın.
  2. Ardından karışıma yumurta, un, tarçın, vanilin ve kabartma tozunu ilave edip karıştırmaya devam edin.
  3. Yağladığınız kek kalıbının içine harcı dökün ve içine elma dilimlerini ilave edin.
  4. Önceden ısıtılmış 170 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 40 dakika pişirin.  
  5. Elmalı ıslak kekiniz hazır.
  6. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde kekinizi servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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