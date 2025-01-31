Elmalı crostata tarifi
Tatlı ve ekşi elmalarla yapılan lezzetli crostatanızı kahvaltıda kahveyle veya dondurmayla tatlı olarak servis etmeye ne dersiniz?
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Pasta için;
250 g un
120 g küçük küpler halinde kesilmiş tereyağı
100 g şeker
1 adet yumurta
Yarım çay kaşığı kabartma tozu
1 limon kabuğu rendesi
Yarım çay kaşığı tuz
Dolgu için;
3 adet kırmızı elma
Yarım su bardağı kayısı reçeli
2 çay kaşığı şeker
Yarım çay kaşığı tarçın
1 yemek kaşığı küçük küpler halinde kesilmiş tereyağı
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik No Frost Buzdolabı
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Elmalı crostata tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine un, şeker, kabartma tozu, limon kabuğu rendesi, tereyağı ve yumurtayı ekleyip 10 dakika karıştırın.
- Hazır olan hamuru streç filme sarıp 30 dakika Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda dinlendirin.
- Elmaların kabuklarını bir bıçak yardımı ile soyup yarım ay şeklinde incecik dilimleyin.
- Unladığınız tezgahın üzerine hamuru koyup merdane yardımı ile açın.
- Tart kalıbınızı hafif tereyağı ile yağlayın ve açtığınız hamuru kalıbın içine koyup elinizle bastırarak yerleştirin.
- Kayısı reçelini tabanın her tarafına sürün.
- Elma dilimlerini hamurun orta kısmına spiral bir desen yaparak yerleştirin.
- Ardından hamurun kenarlarını 2,5 cm kadar tartın üzerine gelecek şekilde kaplayın.
- En son şeker ve tarçını bir kaşık yardımı ile karıştırıp elmaların üzerine serpin.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın ‘da 45-50 dakika pişirin.
- Elmalı crostatanız hazır.
- Servis etmeden önce turtayı en az 30 dakika soğumaya bırakın.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde turtanızı dilimleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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