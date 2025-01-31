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Tatli
Haber Giriş: 31.01.2025 - 18:16 | Son Güncelleme:

Elmalı crostata tarifi

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Elmalı crostata tarifi

Tatlı ve ekşi elmalarla yapılan lezzetli crostatanızı kahvaltıda kahveyle veya dondurmayla tatlı olarak servis etmeye ne dersiniz?

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

Pasta için;

 

250 g un
120 g küçük küpler halinde kesilmiş tereyağı
100 g şeker
1 adet yumurta
Yarım çay kaşığı kabartma tozu
1 limon kabuğu rendesi
Yarım çay kaşığı tuz
 

Dolgu için;

 

3 adet kırmızı elma
Yarım su bardağı kayısı reçeli
2 çay kaşığı şeker
Yarım çay kaşığı tarçın
1 yemek kaşığı küçük küpler halinde kesilmiş tereyağı

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·       Arçelik No Frost Buzdolabı

·       Arçelik A Fry Ankastre Fırın

·       Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

Elmalı crostata tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine un, şeker, kabartma tozu, limon kabuğu rendesi, tereyağı ve yumurtayı ekleyip 10 dakika karıştırın.
  2. Hazır olan hamuru streç filme sarıp 30 dakika Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda dinlendirin.
  3. Elmaların kabuklarını bir bıçak yardımı ile soyup yarım ay şeklinde incecik dilimleyin.
  4. Unladığınız tezgahın üzerine hamuru koyup merdane yardımı ile açın.
  5. Tart kalıbınızı hafif tereyağı ile yağlayın ve açtığınız hamuru kalıbın içine koyup elinizle bastırarak yerleştirin.
  6. Kayısı reçelini tabanın her tarafına sürün.
  7. Elma dilimlerini hamurun orta kısmına spiral bir desen yaparak yerleştirin.
  8. Ardından hamurun kenarlarını 2,5 cm kadar tartın üzerine gelecek şekilde kaplayın.
  9. En son şeker ve tarçını bir kaşık yardımı ile karıştırıp elmaların üzerine serpin.
  10. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırında 45-50 dakika pişirin.
  11. Elmalı crostatanız hazır.
  12. Servis etmeden önce turtayı en az 30 dakika soğumaya bırakın.
  13. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde turtanızı dilimleyip servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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