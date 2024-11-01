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Elma tatlısı tarifi
Hafif bir tatlı yemek isteyenler bu tarifimiz tam size göre!
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
4 adet beyaz elma
1 çay kaşığı tarçın
2 bardak toz şeker
3 su bardağı su
Yarım bardak pekmez
Üzeri için:
Kaymak
Parçalanmış ceviz içi
Karamel sos
Malzemeler:
4 adet beyaz elma
1 çay kaşığı tarçın
2 bardak toz şeker
3 su bardağı su
Yarım bardak pekmez
Üzeri için:
Kaymak
Parçalanmış ceviz içi
Karamel sos
Elma tatlısı tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Öncelikle elmaları yıkayıp, baş kısımlarını ortadan kesip, içini hafif bir kaşık yardımı ile oyun.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tencerenin içine elmaları dizip baş kısımlarını elmaların üstüne kapatın.
- Üzerine şeker, pekmez, tarçın ve suyu ekleyip 30 dakika tencerenin kapağı kapalı şekilde pişirin.
- Kontrol ettiğinizde çatalınıza sertlik gelmiyorsa elmalarınız pişmiş demektir.
- Bir tabağa alıp soğumalarını bekleyin.
- Ardından elmaların içine kaymak ve ceviz ilave edip, baş kısımlarını kapatıp, elmaların üzerine karamel sos gezdirin.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz köpüklü kahve eşliğinde tatlınızı servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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