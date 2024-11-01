MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriElma tatlısı tarifi
GeriTatli Elma tatlısı tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tatli
Haber Giriş: 01.11.2024 - 09:57 | Son Güncelleme:

Elma tatlısı tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elma tatlısı tarifi

Hafif bir tatlı yemek isteyenler bu tarifimiz tam size göre!

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler: 

4 adet beyaz elma
1 çay kaşığı tarçın
2 bardak toz şeker
3 su bardağı su
Yarım bardak pekmez 
Üzeri için:

 

Kaymak
Parçalanmış ceviz içi
Karamel sos

 

Malzemeler: 

4 adet beyaz elma
1 çay kaşığı tarçın
2 bardak toz şeker
3 su bardağı su
Yarım bardak pekmez 
Üzeri için:

 

Kaymak
Parçalanmış ceviz içi
Karamel sos

Elma tatlısı tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Öncelikle elmaları yıkayıp, baş kısımlarını ortadan kesip, içini hafif bir kaşık yardımı ile oyun.
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak ta yer alan derin bir tencerenin içine elmaları dizip baş kısımlarını elmaların üstüne kapatın.
  3. Üzerine şeker, pekmez, tarçın ve suyu ekleyip 30 dakika tencerenin kapağı kapalı şekilde pişirin.
  4. Kontrol ettiğinizde çatalınıza sertlik gelmiyorsa elmalarınız pişmiş demektir.
  5. Bir tabağa alıp soğumalarını bekleyin.
  6. Ardından elmaların içine kaymak ve ceviz ilave edip, baş kısımlarını kapatıp, elmaların üzerine karamel sos gezdirin.
  7. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz köpüklü kahve eşliğinde tatlınızı servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi