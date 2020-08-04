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Tatli
Haber Giriş: 04.08.2020 - 10:10,Son Güncelleme:

Dondurmalı Karamelize Ananas Tarifi

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Dondurmalı Karamelize Ananas Tarifi
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Şöyle yaz akşamına yakışacak nefis lezzetli ama hafif bir tatlı yapmaya ne dersiniz? İşte kolayca hazırlayabileceğiniz dondurmalı ananas tatlısı...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

  • 1 adet ananas

Karamel sosu için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı esmer toz şeker
  • 1 çay bardağı taze krema
  • 2 yemek kaşığı limon suyu

Süslemek için:

  • Vanilyalı dondurma
  • 8-10 adet tuzsuz yer fıstığı
  • Taze nane yaprakları

Kullanılan ürünler:

  • Arçelik Ankastre Ocak

Dondurmalı Karamelize Ananas Tarifi Nasıl yapılır?

  1. Ananası kabuklu aldıysanız önce tepesini kesin ardından dikkatlice dikey olarak kabuklarını soyun.
  2. Ardından ananası dilim dilim doğrayın.
  3. Arçelik Ankastre Ocak'ta ızgara döküm tavayı ısıtın.
  4. Yağsız tavada ananasları iki yüzü de kızarana kadar pişirin.
  5. Ayrı bir tavada şeker, tereyağı ve limon suyunu karamel kıvamına gelene kadar pişirin.
  6. Kıvama gelince ocaktan alın ve kremayı ekleyip karıştırın.
  7. Sertleşen şeker kremayla eriyecek ve hafif kıvamlı bir hale gelince karameliniz hazır demektir.
  8. Pişirdiğiniz ananasları hazırladığınız karamele bulayıp servis tabağına dizin.
  9. Üzerine kalan karamel sosunu gezdirin.
  10. Son olarak üzerine yer fıstıklarını atın ve bir top dondurmayı koyun.
  11. Taze nane yapraklarıyla süsleyip servis edebilirsiniz.
  12. Afiyet olsun!

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