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Dondurmalı Karamelize Ananas Tarifi
Şöyle yaz akşamına yakışacak nefis lezzetli ama hafif bir tatlı yapmaya ne dersiniz? İşte kolayca hazırlayabileceğiniz dondurmalı ananas tatlısı...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 adet ananas
Karamel sosu için:
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 3 yemek kaşığı esmer toz şeker
- 1 çay bardağı taze krema
- 2 yemek kaşığı limon suyu
Süslemek için:
- Vanilyalı dondurma
- 8-10 adet tuzsuz yer fıstığı
- Taze nane yaprakları
Kullanılan ürünler:
- Arçelik Ankastre Ocak
Dondurmalı Karamelize Ananas Tarifi Nasıl yapılır?
- Ananası kabuklu aldıysanız önce tepesini kesin ardından dikkatlice dikey olarak kabuklarını soyun.
- Ardından ananası dilim dilim doğrayın.
- Arçelik Ankastre Ocak'ta ızgara döküm tavayı ısıtın.
- Yağsız tavada ananasları iki yüzü de kızarana kadar pişirin.
- Ayrı bir tavada şeker, tereyağı ve limon suyunu karamel kıvamına gelene kadar pişirin.
- Kıvama gelince ocaktan alın ve kremayı ekleyip karıştırın.
- Sertleşen şeker kremayla eriyecek ve hafif kıvamlı bir hale gelince karameliniz hazır demektir.
- Pişirdiğiniz ananasları hazırladığınız karamele bulayıp servis tabağına dizin.
- Üzerine kalan karamel sosunu gezdirin.
- Son olarak üzerine yer fıstıklarını atın ve bir top dondurmayı koyun.
- Taze nane yapraklarıyla süsleyip servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun!
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