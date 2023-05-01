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Domatesli smoothie tarifi
Kırmızı meyve ve sebzelerden oluşan nefis smoothie tarifini sizin için derledik.
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 1 adet büyük boy domates
· 1 adet kırmızı kapya biber
· Yarım su bardağı süzme yoğurt
· 4 dal taze kırmızı marul
· 1 adet stevia
Üzeri için;
· Maydanoz
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Resital Blender
Domatesli smoothie tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Öncelikle domatesin kabuklarını soyup, kırmızı kapya biberin iç kısmındaki çekirdekleri temizleyin.
- Kırmızı marulları ise iyice yıkayın.
- Ardından Arçelik B-Fit® Personal Blender’in içine domates, kırmızı kapya biber, yoğurt, stevia ve kırmızı marulu ekleyip pürüz bir hale getirin.
- Domatesli smoothieniz hazır.
- Üzerine maydanoz serperek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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