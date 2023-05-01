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Tatli
Haber Giriş: 01.05.2023 - 08:41 | Son Güncelleme:

Domatesli smoothie tarifi

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Domatesli smoothie tarifi

Kırmızı meyve ve sebzelerden oluşan nefis smoothie tarifini sizin için derledik.

  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·         1 adet büyük boy domates

·         1 adet kırmızı kapya biber

·         Yarım su bardağı süzme yoğurt

·         4 dal taze kırmızı marul

·         1 adet stevia

Üzeri için;

·         Maydanoz

Kullanılan ürünler;

·         Arçelik Resital Blender

Domatesli smoothie tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Öncelikle domatesin kabuklarını soyup, kırmızı kapya biberin iç kısmındaki çekirdekleri temizleyin.
  2. Kırmızı marulları ise iyice yıkayın.
  3. Ardından Arçelik B-Fit® Personal Blender’in içine domates, kırmızı kapya biber, yoğurt, stevia ve kırmızı marulu ekleyip pürüz bir hale getirin.
  4. Domatesli smoothieniz hazır.
  5. Üzerine maydanoz serperek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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