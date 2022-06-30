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Tatli
Haber Giriş: 30.06.2022 - 18:19 | Son Güncelleme:

Damla çikolatalı portakallı kurabiye tarifi

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Damla çikolatalı portakallı kurabiye tarifi

Üzerindeki şekerin kıtırlığı, içindeki portakal aroması ve damla çikolatalar birleşirse ortaya şahane bir kurabiye çıkar.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·         1 adet portakal

·         125 gr tereyağı

·         1 su bardağı toz şeker

·         6 su bardağı un

·         2 adet yumurta

·         1 çay bardağı sıvı yağ

·         1 su bardağı damla çikolata

·         1 paket kabartma tozu

Kullanılan ürünler;

·         Arçelik Ankastre Fırın

·         Arçelik Resital Doğrayıcı

·         Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·         Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesi

Damla çikolatalı portakallı kurabiye tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. İlk olarak portakalı kabuğu ile birlikte dilimleyin.
  2. Arçelik Resital Doğrayıcı ‘nın içine portakal, tereyağı, toz şeker, sıvı yağ ve yumurtayı ekleyip çalıştırın.
  3. Ardından Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi ‘nin içine portakallı karışım, damla çikolata, kabartma tozu ve unu ekleyip, kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar karıştırın.
  4. Hazır olan hamurunuza yuvarlak şekil verin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
  5. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırında 35 dakika pişirin.
  6. Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesinde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde kurabiyelerinizi sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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