Damla çikolatalı portakallı kurabiye tarifi
Üzerindeki şekerin kıtırlığı, içindeki portakal aroması ve damla çikolatalar birleşirse ortaya şahane bir kurabiye çıkar.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 1 adet portakal
· 125 gr tereyağı
· 1 su bardağı toz şeker
· 6 su bardağı un
· 2 adet yumurta
· 1 çay bardağı sıvı yağ
· 1 su bardağı damla çikolata
· 1 paket kabartma tozu
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Ankastre Fırın
· Arçelik Resital Doğrayıcı
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesi
Damla çikolatalı portakallı kurabiye tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak portakalı kabuğu ile birlikte dilimleyin.
- Arçelik Resital Doğrayıcı ‘nın içine portakal, tereyağı, toz şeker, sıvı yağ ve yumurtayı ekleyip çalıştırın.
- Ardından Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi ‘nin içine portakallı karışım, damla çikolata, kabartma tozu ve unu ekleyip, kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar karıştırın.
- Hazır olan hamurunuza yuvarlak şekil verin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın ‘da 35 dakika pişirin.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesi ‘nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde kurabiyelerinizi sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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