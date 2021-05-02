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Tatli
Haber Giriş: 02.05.2021 - 16:48 | Son Güncelleme:

Çilekli Sünger Pasta Tarifi

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Çilekli Sünger Pasta Tarifi

Taze mevsim çilekleri, nefis kreması ve yumuşacık sünger kıvamında kekiyle bu pastaya bayılacaksınız! İşte çilekli sünger pasta tarifi…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Keki için;

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 2 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 yemek kaşığı kakao

Kreması için;

  • 2 paket toz krem şanti
  • 2 su bardağı süt
  • 100 g labne peyniri

Arası ve üzeri için;

  • Çilek
  • Yaban mersini
  • Nane

Kullanılan ürünler;

  • Arçelik Resital Mikser
  • Arçelik Multi Şef Mutfak Makinesi
  • Arçelik Ankastre Fırın
  • Arçelik No Frost Buzdolabı
  • Arçelik Imperium Espresso Kahve Makinesi

Çilekli Sünger Pasta Tarifi Nasıl yapılır?

  1. Oda sıcaklığındaki yumurtaların beyaz ve sarılarını ayrı karıştırma kaplarına ayırın.
  2. Yumurta beyazlarını az miktarda tuzla Arçelik Resital Mikser yardımıyla kabarana kadar çırpın.
  3. Ayrı kaptaki yumurta sarılarını toz şeker ile pürüzsüz bir kıvama gelene kadar Arçelik Resital Mikseri’yle karıştırın.
  4. Arçelik Multi Şef Mutfak Makinesi kasesine un, kabartma tozu ve kakaoyu eleyin.
  5. Üzerine çırptığınız yumurta sarısı ve köpük haline getirdiğiniz yumurta beyazlarını ekleyin.
  6. Arçelik Multi Şef Mutfak Makinesinde birkaç dakika karıştırın ve yağladığınız kelepçeli kek kalıbına karışımı boşaltın.
  7. Hazırladığınız pandispanya hamurunu Arçelik Ankastre Fırın’da önce 180 derecede 20 dakika, sonra 150 derecede 30 dakika pişirin.
  8. Kreması için krem şanti, süt ve labne peynirini Arçelik Multi Şef Mutfak Makinesi kasesinde iyice çırpın.
  9. Hazırladığınız kremayı sıkma torbasına doldurup Arçelik No Frost Buzdolabı’na kaldırın.
  10. Fırından çıkan pandispanyanızı soğuması için en az 2-3 saat bekletin.
  11. İyice soğuyan kekinizi kesme teli ile üç eşit parçaya ayırın.
  12. Bir katını taban olarak servis tabağına yerleştirin.
  13. Kekin her yerine eşit dağılacak şekilde buzdolabında dinlendirdiğiniz kremadan sıkın.
  14. Üzerine doğradığınız çileklerden serpin.
  15. Ve kalan katları da aynı şekilde krema ve çilek ile doldurun.
  16. En üst kata kalan kremayı sıktıktan sonra üzerine çilek ve yaban mersini dizin.
  17. Taze nane yapraklarıyla süsledikten sonra Arçelik Imperium Espresso Kahve Makinesi'nde hazırladığınız kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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