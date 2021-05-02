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Çilekli Sünger Pasta Tarifi
Taze mevsim çilekleri, nefis kreması ve yumuşacık sünger kıvamında kekiyle bu pastaya bayılacaksınız! İşte çilekli sünger pasta tarifi…
- Fırında
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Keki için;
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 2 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 1 yemek kaşığı kakao
Kreması için;
- 2 paket toz krem şanti
- 2 su bardağı süt
- 100 g labne peyniri
Arası ve üzeri için;
- Çilek
- Yaban mersini
- Nane
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Resital Mikser
- Arçelik Multi Şef Mutfak Makinesi
- Arçelik Ankastre Fırın
- Arçelik No Frost Buzdolabı
- Arçelik Imperium Espresso Kahve Makinesi
Çilekli Sünger Pasta Tarifi Nasıl yapılır?
- Oda sıcaklığındaki yumurtaların beyaz ve sarılarını ayrı karıştırma kaplarına ayırın.
- Yumurta beyazlarını az miktarda tuzla Arçelik Resital Mikser yardımıyla kabarana kadar çırpın.
- Ayrı kaptaki yumurta sarılarını toz şeker ile pürüzsüz bir kıvama gelene kadar Arçelik Resital Mikseri’yle karıştırın.
- Arçelik Multi Şef Mutfak Makinesi kasesine un, kabartma tozu ve kakaoyu eleyin.
- Üzerine çırptığınız yumurta sarısı ve köpük haline getirdiğiniz yumurta beyazlarını ekleyin.
- Arçelik Multi Şef Mutfak Makinesinde birkaç dakika karıştırın ve yağladığınız kelepçeli kek kalıbına karışımı boşaltın.
- Hazırladığınız pandispanya hamurunu Arçelik Ankastre Fırın’da önce 180 derecede 20 dakika, sonra 150 derecede 30 dakika pişirin.
- Kreması için krem şanti, süt ve labne peynirini Arçelik Multi Şef Mutfak Makinesi kasesinde iyice çırpın.
- Hazırladığınız kremayı sıkma torbasına doldurup Arçelik No Frost Buzdolabı’na kaldırın.
- Fırından çıkan pandispanyanızı soğuması için en az 2-3 saat bekletin.
- İyice soğuyan kekinizi kesme teli ile üç eşit parçaya ayırın.
- Bir katını taban olarak servis tabağına yerleştirin.
- Kekin her yerine eşit dağılacak şekilde buzdolabında dinlendirdiğiniz kremadan sıkın.
- Üzerine doğradığınız çileklerden serpin.
- Ve kalan katları da aynı şekilde krema ve çilek ile doldurun.
- En üst kata kalan kremayı sıktıktan sonra üzerine çilek ve yaban mersini dizin.
- Taze nane yapraklarıyla süsledikten sonra Arçelik Imperium Espresso Kahve Makinesi'nde hazırladığınız kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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