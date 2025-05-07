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Tatli
Haber Giriş: 07.05.2025 - 10:42 | Son Güncelleme:

Çilekli mini tart tarifi

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Çilekli mini tart tarifi

Türk kahvesi eşliğinde ev yapımı lezzetli çilekli mini tart tarifi.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

Hamuru için:

150 g eritilmiş tereyağı
Yarım su bardağı toz şeker
1 adet yumurta
1 paket vanilin
2,5 su bardağı un
Kreması için:

500 ml süt
Yarım su bardağı mısır nişastası
1 kahve fincanı şeker
1 adet yumurta sarısı
1 paket vanilin
2 yemek kaşığı tereyağı
72 g krem şanti
Üzeri için:

Çilek dilimleri
Taze nane

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·       Arçelik No Frost Buzdolabı

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·       Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

·       Arçelik A Fry Ankastre Fırın

·       Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

Çilekli mini tart tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi' nin içine tereyağı, toz şeker, yumurta, vanillin ve unu ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar karıştırın
  2. Hamurun üzerini streç film ile kaplayıp 30 dakika Arçelik No Frost Buzdolabı nda dinlendirin.
  3. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak'ta yer alan tencerenin içine süt, mısır nişastası, şeker ve yumurta sarısını ekleyip koyulaşana kadar bir kaşık yardımı ile karıştırarak pişirin.
  4. Krema koyulaşınca Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak'ın altını kapatıp kremanın içine tereyağı ve vanilini ekleyip karıştırmaya devam edin.
  5. Krema oda sıcaklığına geldiğinde krem şantiyi ekleyip Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti'nden geçirin ve üzerini streç film ile kaplayıp Arçelik No Frost Buzdolabı nda soğutun.
  6. 30 dakika dinlenen hamuru Arçelik No Frost Buzdolabından alın ve tart kalıplarına yerleştirin ve üzerlerine bir çatal yardımı ile delikler açın.
  7. Önceden ısıtılmış 180 dereceli Arçelik A Fry Ankastre Fırın 'da 20 dakika pişirin.
  8. Soğuyunca kalıplardan çıkarın.
  9. Hazırladığınız kremayı sıkma torbasına alıp tartların üzerine sıkın.
  10. En son çilek dilimleri ve taze nane ile tartların üzerini süsleyin.
  11. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesinde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde tartlarınızı servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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