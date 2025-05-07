Çilekli mini tart tarifi
Türk kahvesi eşliğinde ev yapımı lezzetli çilekli mini tart tarifi.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Hamuru için:
150 g eritilmiş tereyağı
Yarım su bardağı toz şeker
1 adet yumurta
1 paket vanilin
2,5 su bardağı un
Kreması için:
500 ml süt
Yarım su bardağı mısır nişastası
1 kahve fincanı şeker
1 adet yumurta sarısı
1 paket vanilin
2 yemek kaşığı tereyağı
72 g krem şanti
Üzeri için:
Çilek dilimleri
Taze nane
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik No Frost Buzdolabı
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Çilekli mini tart tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi' nin içine tereyağı, toz şeker, yumurta, vanillin ve unu ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar karıştırın
- Hamurun üzerini streç film ile kaplayıp 30 dakika Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda dinlendirin.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak'ta yer alan tencerenin içine süt, mısır nişastası, şeker ve yumurta sarısını ekleyip koyulaşana kadar bir kaşık yardımı ile karıştırarak pişirin.
- Krema koyulaşınca Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak'ın altını kapatıp kremanın içine tereyağı ve vanilini ekleyip karıştırmaya devam edin.
- Krema oda sıcaklığına geldiğinde krem şantiyi ekleyip Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti'nden geçirin ve üzerini streç film ile kaplayıp Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda soğutun.
- 30 dakika dinlenen hamuru Arçelik No Frost Buzdolabı’ ndan alın ve tart kalıplarına yerleştirin ve üzerlerine bir çatal yardımı ile delikler açın.
- Önceden ısıtılmış 180 dereceli Arçelik A Fry Ankastre Fırın 'da 20 dakika pişirin.
- Soğuyunca kalıplardan çıkarın.
- Hazırladığınız kremayı sıkma torbasına alıp tartların üzerine sıkın.
- En son çilek dilimleri ve taze nane ile tartların üzerini süsleyin.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi' nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde tartlarınızı servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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