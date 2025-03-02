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Çilekli magnolia tarifi
Yumuşacık bir kremanın, bisküvi ve çilek dilimleriyle enfes buluşması…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Muhallebisi için;
1 litre süt
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
1 su bardağı şeker
1 adet yumurta sarısı
1 paket sıvı krema
1 paket vanilya
Arası için;
1,5 paket burçak bisküvi
Dilimlenmiş çilek
Üzeri için;
Çilek
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Çilekli magnolia tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine süt, şeker, nişasta, un, vanilya ve yumurtayı ekleyip, koyu bir kıvam elde edene kadar çırpma teli ile karıştırıp pişirin ve soğumaya bırakın.
- Muhallebiniz soğurken, üzerinin kabuk tutmaması için ara ara karıştırın.
- Bu sırada Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine bisküvileri ekleyip ufalayın.
- Muhallebiniz soğuduktan sonra, içine bir paket krema ilave edip Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
- Kupların en dibine 1 yemek kaşığı bisküvi ekleyin.
- Çilek dilimlerini kupların yanlarına dik bir şekilde yerleştirin ve üzerine muhallebi ilave edin.
- Daha sonra bir kat daha bisküvi ve yine muhallebi ve en son bisküvi olacak şekilde kuplara paylaştırın.
- Çilekli magnolia tarifiniz hazır.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırladığınız bol köpüklü kahve eşliğinde tatlınızın üzerine çilek ekleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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