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Tatli
Haber Giriş: 30.04.2020 - 17:18,Son Güncelleme:

Çilekli Magnolia Tarifi

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Çilekli Magnolia Tarifi
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İftar sonrası hafif ama pratik bir tatlı mı arıyorsunuz? Gelin mis gibi kokan mevsim çilekleriyle magnolia yapalım. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz nefis çilekli magnolia tarifi…

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı şeker
  • 2 adet yumurta sarısı
  • 3 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 paket vanilya
  • 200 ml krema
  • 1 adet limon kabuğu rendesi

Üzeri için:

  • Çilek
  • Muz
  • Yulaflı bisküvi

Kullanılan ürünler:

  • Arçelik Ankastre Ocak
  • Arçelik Resital Doğrayıcı
  • Arçelik Gurme Çay Makinesi

Çilekli Magnolia Tarifi Nasıl yapılır?

  1. Arçelik Ankastre Ocak’ta bir tencereye süt, yumurta sarıları, nişasta ve unu ekleyip iyice karıştırın.
  2. Ardından şekeri ekleyip ocağın altını açın ve kısık ateşte karıştırarak pişirin.
  3. Muhallebi kıvamına gelince altını kapatın, vanilya ve limon kabuğunu ekleyip karıştırarak soğutun.
  4. İyice ılıyınca kremayı ekleyip karıştırın.
  5. Yulaflı bisküvilerinizi Arçelik Resital Doğrayıcı’da toz haline getirin.
  6. Çilekleri yıkayıp dilimleyin.
  7. Servis için ister geniş tabanlı bardak isterseniz de yine geniş tabanlı kısa kavanozlarınızı kullanabilirsiniz.
  8. Tercih ettiğiniz servis bardağınızın tabanına toz haline getirdiğiniz bisküviden 2-3 kaşık serpin.
  9. Kenarlara yani servisin yanlarına doğradığınız çilek dilimlerini dikey şekilde yerleştirin.
  10. Üzerine hazırladığınız muhallebiyi dökün.
  11. En üste de yine toz bisküviden serpin.
  12. Süslemek için bir çilek ve muz dilimi koyun.
  13. Arçelik Gurme Çay Makinesi ile hazırladığınız sıcacık çay eşliğinde servis edebilirsiniz.
  14. Afiyet olsun!

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