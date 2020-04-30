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Çilekli Magnolia Tarifi
İftar sonrası hafif ama pratik bir tatlı mı arıyorsunuz? Gelin mis gibi kokan mevsim çilekleriyle magnolia yapalım. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz nefis çilekli magnolia tarifi…
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 litre süt
- 1 su bardağı şeker
- 2 adet yumurta sarısı
- 3 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 1 paket vanilya
- 200 ml krema
- 1 adet limon kabuğu rendesi
Üzeri için:
- Çilek
- Muz
- Yulaflı bisküvi
Kullanılan ürünler:
- Arçelik Ankastre Ocak
- Arçelik Resital Doğrayıcı
- Arçelik Gurme Çay Makinesi
Çilekli Magnolia Tarifi Nasıl yapılır?
- Arçelik Ankastre Ocak’ta bir tencereye süt, yumurta sarıları, nişasta ve unu ekleyip iyice karıştırın.
- Ardından şekeri ekleyip ocağın altını açın ve kısık ateşte karıştırarak pişirin.
- Muhallebi kıvamına gelince altını kapatın, vanilya ve limon kabuğunu ekleyip karıştırarak soğutun.
- İyice ılıyınca kremayı ekleyip karıştırın.
- Yulaflı bisküvilerinizi Arçelik Resital Doğrayıcı’da toz haline getirin.
- Çilekleri yıkayıp dilimleyin.
- Servis için ister geniş tabanlı bardak isterseniz de yine geniş tabanlı kısa kavanozlarınızı kullanabilirsiniz.
- Tercih ettiğiniz servis bardağınızın tabanına toz haline getirdiğiniz bisküviden 2-3 kaşık serpin.
- Kenarlara yani servisin yanlarına doğradığınız çilek dilimlerini dikey şekilde yerleştirin.
- Üzerine hazırladığınız muhallebiyi dökün.
- En üste de yine toz bisküviden serpin.
- Süslemek için bir çilek ve muz dilimi koyun.
- Arçelik Gurme Çay Makinesi ile hazırladığınız sıcacık çay eşliğinde servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun!
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