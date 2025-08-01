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Çikolatalı sufle tarifi
İçi akışkan çikolatasıyla, damakları şenlendiren lezzetli sufle tarifi.
- Fırında
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 2 adet yumurta
· 1 yemek kaşığı toz şeker
· 1 yemek kaşığı un
· 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
· 150 g eritilmiş sütlü çikolata
Üzeri için;
· Frambuaz
· Pudra şekeri
· Taze nane
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Çikolatalı sufle tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mufak Makinesi’ nin içine yumurta ve şekeri ekleyip köpük köpük olana kadar karıştırın.
- Ardından un, çikolata ve tereyağını ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar karıştırmaya devam edin.
- Karışımı hafif tereyağı ile yağladığınız sufle kaplarına 2/3'ü kadar paylaştırın.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ nın içine sufle kaplarını yerleştirin ve 10 dakikaya ayarlayın.
- Çikolatalı sufleniz hazır.
- Üzerini pudra şekeri, frambuaz ve taze nane ile süsleyin.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz köpüklü kahve eşliğinde tatlınızı servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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