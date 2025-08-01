MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriÇikolatalı sufle tarifi
GeriTatli Çikolatalı sufle tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tatli
Haber Giriş: 01.08.2025 - 11:20 | Son Güncelleme:

Çikolatalı sufle tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çikolatalı sufle tarifi

İçi akışkan çikolatasıyla, damakları şenlendiren lezzetli sufle tarifi.

  • Fırında
  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        2 adet yumurta

·        1 yemek kaşığı toz şeker

·        1 yemek kaşığı un

·        2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

·        150 g eritilmiş sütlü çikolata

Üzeri için;

·        Frambuaz

·        Pudra şekeri

·        Taze nane

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·        Arçelik A Fry Ankastre Fırın

·        Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

Çikolatalı sufle tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mufak Makinesi’ nin içine yumurta ve şekeri ekleyip köpük köpük olana kadar karıştırın.
  2. Ardından un, çikolata ve tereyağını ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar karıştırmaya devam edin.
  3. Karışımı hafif tereyağı ile yağladığınız sufle kaplarına 2/3'ü kadar paylaştırın.
  4. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ nın içine sufle kaplarını yerleştirin ve 10 dakikaya ayarlayın.
  5. Çikolatalı sufleniz hazır.
  6. Üzerini pudra şekeri, frambuaz ve taze nane ile süsleyin.
  7. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz köpüklü kahve eşliğinde tatlınızı servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi