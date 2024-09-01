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Tatli
Haber Giriş: 01.09.2024 - 09:00 | Son Güncelleme:

Çikolatalı muhallebi tarifi

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Çikolatalı muhallebi tarifi

Lezzetini koyu renkli kakao, bitter çikolata ezmesi, tereyağı ve vanilya özütünden alan muhallebi tarifi.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

  • 1 litre süt
  • ¾ su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı kakao
  • 1 yemek kaşığı koyu renkli bitter çikolata ezmesi
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı vanilya özütü
  • 2 yemek kaşığı buğday nişastası
  • 1 tatlı kaşığı eritilmiş tereyağı

Üzeri için;

  • Portakal kabuğu rendesi
  • Çikolata parçaları

Kullanılan ürünler;

  • Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
  • Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
  • Arçelik No Frost Buzdolabı

Çikolatalı muhallebi tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tencerenin içine süt, toz şeker, kakao, un, buğday nişastası, bitter çikolata ezmesi, vanilya özütü ve tereyağını ekleyip kıvam alana kadar karıştırın.
  2. Karışımı servis kaselerine paylaştırın ve soğuması için Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 4 saat bekletin.
  3. Çikolatalı muhallebiniz hazır.
  4. Üzerini portakal kabuğu rendesi ve çikolata parçaları ile süsleyin.
  5. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz lezzetli köpüklü kahve eşliğinde çikolatalı muhallebinizi servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun.

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