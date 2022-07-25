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Tatli
Haber Giriş: 25.07.2022 - 16:16 | Son Güncelleme:

Çikolata ve böğürtlenli krep tarifi

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Çikolata ve böğürtlenli krep tarifi

İster kahvaltıda ister kahve yanında yiyebileceğiniz lezzetli krep tarifi...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

Krep hamuru için;

·         2 su bardağı un

·         1 çay kaşığı toz şeker

·         2 su bardağı süt

·         2 adet yumurta

·         1 adet yumurtanın sarısı

·         Yarım çay kaşığı tuz

İçi için;

·         1 su bardağı böğürtlen

·         Fındık ezmesi

Kızartmak için:

·         1 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için;

·         1 paket bitter çikolata

·         Çilek

·         Ahududu

·         Böğürtlen

Kullanılan ürünler;

·         Arçelik Ankastre Ocak

·         Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·         Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

Çikolata ve böğürtlenli krep tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi‘nin içine un, şeker, süt, tuz, yumurta sarısı ve yumurtaları koyup 5 dakika karıştırın.
  2. Arçelik Ankastre Ocak‘ta bulunan geniş bir tavaya sıvı yağ ekleyip hafif kızdırın.
  3. Hazırladığınız karışımdan bir çorba kepçesi alarak tavaya dökün ve arkalı önlü pişirip yağlı kağıt üzerine alın.
  4. Pişen kreplerin içine fındık ezmesi sürüp böğürtlenleri serpiştirin ve ikiye katlayın.
  5. Bitter çikolatayı bir kaseye alın.
  6. Arçelik Ankastre Ocak’ta ayrı bir sos tenceresinin içine sıcak su ekleyip, kaseyi sos tenceresine değdirmeyecek şekilde benmari usulü eritin.
  7. Benmari usulü erittiğiniz çikolata sosunu kreplerin üzerinde gezdirin.
  8. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesinde hazırlamış olduğunuz kahve eşliğinde hazır olan kreplerin üzerine böğürtlen, ahududu ve çilek serpiştirerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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