Çikolata ve böğürtlenli krep tarifi
İster kahvaltıda ister kahve yanında yiyebileceğiniz lezzetli krep tarifi...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Krep hamuru için;
· 2 su bardağı un
· 1 çay kaşığı toz şeker
· 2 su bardağı süt
· 2 adet yumurta
· 1 adet yumurtanın sarısı
· Yarım çay kaşığı tuz
İçi için;
· 1 su bardağı böğürtlen
· Fındık ezmesi
Kızartmak için:
· 1 yemek kaşığı sıvı yağ
Üzeri için;
· 1 paket bitter çikolata
· Çilek
· Ahududu
· Böğürtlen
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Ankastre Ocak
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Çikolata ve böğürtlenli krep tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi‘nin içine un, şeker, süt, tuz, yumurta sarısı ve yumurtaları koyup 5 dakika karıştırın.
- Arçelik Ankastre Ocak‘ta bulunan geniş bir tavaya sıvı yağ ekleyip hafif kızdırın.
- Hazırladığınız karışımdan bir çorba kepçesi alarak tavaya dökün ve arkalı önlü pişirip yağlı kağıt üzerine alın.
- Pişen kreplerin içine fındık ezmesi sürüp böğürtlenleri serpiştirin ve ikiye katlayın.
- Bitter çikolatayı bir kaseye alın.
- Arçelik Ankastre Ocak’ta ayrı bir sos tenceresinin içine sıcak su ekleyip, kaseyi sos tenceresine değdirmeyecek şekilde benmari usulü eritin.
- Benmari usulü erittiğiniz çikolata sosunu kreplerin üzerinde gezdirin.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi ‘nde hazırlamış olduğunuz kahve eşliğinde hazır olan kreplerin üzerine böğürtlen, ahududu ve çilek serpiştirerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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