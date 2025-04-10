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Çikolata budino tarifi
Zengin, yumuşak ve şatafatlı bir İtalyan çikolata budino tarifi...
- Ocakta
- 2 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
120 g çikolata
70 g pudra şekeri
5 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
2 yemek kaşığı mısır nişastası
360 ml tam yağlı süt
Süsleme için;
Dilimlenmiş çilek
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik No Frost Buzdolabı
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Çikolata budino tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine sütü ekleyip kısık ateşte ısıtın, kaynatın ve altını kapatıp kenara alın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan ayrı bir tencerenin içine tereyağını ekleyip eritin ve üstüne şekeri ilave edip, koyulaşıp açık sari bir renk alana kadar karıştırın.
- Ardından çikolatayı ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.
- Çikolata eridikten sonra mısır nişastasını ekleyin ve topak kalmayacak şekilde karıştırmaya devam edin.
- Sıcak sütü çikolata çikolata karışımına ekleyin ve koyulaşıp parlaklaşana kadar 5 dakika bir kaşık yardımı ile karıştırın.
- Yağladığınız kalıpların içine karışımı paylaştırın ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
- Ardından 3 saat Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda bekletin.
- Çikolata budino tarifiniz hazır.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde tatlınızın üzerini çilek dilimleri ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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