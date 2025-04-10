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Tatli
Haber Giriş: 10.04.2025 - 11:24 | Son Güncelleme:

Çikolata budino tarifi

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Çikolata budino tarifi

Zengin, yumuşak ve şatafatlı bir İtalyan çikolata budino tarifi...

  • Ocakta
  • 2 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

120 g çikolata
70 g pudra şekeri
5 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
2 yemek kaşığı mısır nişastası
360 ml tam yağlı süt
 

Süsleme için;

 

Dilimlenmiş çilek

 

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·       Arçelik No Frost Buzdolabı

·       Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

Çikolata budino tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

 

  1. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine sütü ekleyip kısık ateşte ısıtın, kaynatın ve altını kapatıp kenara alın.
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan ayrı bir tencerenin içine tereyağını ekleyip eritin ve üstüne şekeri ilave edip, koyulaşıp açık sari bir renk alana kadar karıştırın.
  3. Ardından çikolatayı ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.
  4. Çikolata eridikten sonra mısır nişastasını ekleyin ve topak kalmayacak şekilde karıştırmaya devam edin.
  5. Sıcak sütü çikolata çikolata karışımına ekleyin ve koyulaşıp parlaklaşana kadar 5 dakika bir kaşık yardımı ile karıştırın.
  6. Yağladığınız kalıpların içine karışımı paylaştırın ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
  7. Ardından 3 saat Arçelik No Frost Buzdolabı nda bekletin.
  8. Çikolata budino tarifiniz hazır.
  9. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde tatlınızın üzerini çilek dilimleri ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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