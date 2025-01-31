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Brownie kurabiye tarifi
Islak dokusu ve lezzetli tadı ile süt eşliğinde brownie kurabiye…
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
130 g eritilmiş tereyağı
1 adet yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
3 su bardağı un
1 çay bardağı pudra şekeri
4 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
Şerbeti için;
1 su bardağı su
1 su bardağı toz şeker
Yarım çay kaşığı limonun suyu
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
Brownie kurabiye tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Kurabiyelerin şerbeti için; Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine su, limonun suyu ve toz şekerini ekleyip kısık ateşte kaynamaya bırakın.
- Kaynamaya başlayıp koyu bir kıvam alan şerbeti Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ocaktan alın ve ılınması için oda sıcaklığında bekletin.
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine tereyağı, yumurta, sıvı yağ, un, pudra şekeri, kakao, vanilin ve kabartma tozunu ekleyip ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar karıştırın.
- Hazırladığınız kurabiye hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp avuç içinde yuvarlayarak şekil verin.
- Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine şekil verdiğiniz hamurları yerleştirin.
- Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 15 dakika kurabiyelerin üzerleri hafif çatlayana kadar pişirin.
- Fırından çıkardığınız kurabiyeleri, oda sıcaklığında soğumuş olan şerbete batırın.
- Kurabiyeler şerbeti iyice çekene dek bekletin.
- Brownie kurabiyeleriniz hazır.
Afiyet olsun!
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