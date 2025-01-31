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Tatli
Haber Giriş: 31.01.2025 - 18:16 | Son Güncelleme:

Brownie kurabiye tarifi

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Brownie kurabiye tarifi

Islak dokusu ve lezzetli tadı ile süt eşliğinde brownie kurabiye…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

130 g eritilmiş tereyağı
1 adet yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
3 su bardağı un
1 çay bardağı pudra şekeri
4 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
Şerbeti için;

1 su bardağı su
1 su bardağı toz şeker
Yarım çay kaşığı limonun suyu

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·       Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·       Arçelik A Fry Ankastre Fırın

Brownie kurabiye tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Kurabiyelerin şerbeti için; Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine su, limonun suyu ve toz şekerini ekleyip kısık ateşte kaynamaya bırakın.
  2. Kaynamaya başlayıp koyu bir kıvam alan şerbeti Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ocaktan alın ve ılınması için oda sıcaklığında bekletin. 
  3. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine tereyağı, yumurta, sıvı yağ, un, pudra şekeri, kakao, vanilin ve kabartma tozunu ekleyip ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar karıştırın.
  4. Hazırladığınız kurabiye hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp avuç içinde yuvarlayarak şekil verin.
  5. Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine şekil verdiğiniz hamurları yerleştirin.
  6. Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 15 dakika kurabiyelerin üzerleri hafif çatlayana kadar pişirin.
  7. Fırından çıkardığınız kurabiyeleri, oda sıcaklığında soğumuş olan şerbete batırın.
  8. Kurabiyeler şerbeti iyice çekene dek bekletin.
  9. Brownie kurabiyeleriniz hazır.

 

Afiyet olsun!

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