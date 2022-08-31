Beyaz Çikolatalı Fıstıklı Muffin Tarifi
Beyaz çikolata ve fıstığın muhteşem uyumu ile gönüllerde taht kuracak, yumuşacık enfes bir lezzet.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 100 gr toz şeker
· 250 gr un
· 1 çay kaşığı tuz
· 1 paket kabartma tozu
· 1 çay kaşığı karbonat
· 1 adet yumurta
· 50 ml süt
· 50 ml zeytinyağı
· 1 su bardağı yoğurt
· 3 tatlı kaşığı toz Antep fıstığı
· 3 çay kaşığı toz kahve
· 3 damla yeşil gıda boyası
Üzeri için;
· 1 paket kare beyaz çikolata
· Antep fıstığı
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Ankastre Fırın
· Arçelik Ankastre Ocak
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Beyaz Çikolatalı Fıstıklı Muffin Tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi‘nin içine un, toz şeker, kabartma tozu, karbonat, yumurta, süt, zeytinyağı ve yoğurdu koyup, kıvam alana kadar 10 dakika karıştırın.
- Ardından karışıma toz Antep fıstığı, toz kahve ve yeşil gıda boyasını ilave edip bir tur daha karıştırın.
- Hazır olan karışımı hafif yağladığınız muffin kalıplarına paylaştırın.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın‘da 25 dakika pişirin.
- Bu sırada Arçelik Ankastre Ocak ’ta küçük bir sos tenceresinde beyaz çikolatayı kısık ateşte benmari usulü eritin.
- Hazır olan her bir muffin üzerine beyaz çikolatayı döküp, üzerini Antep fıstığı ile süsleyin.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi‘nde hazırlamış olduğunuz köpüklü kahve eşliğinde ‘Beyaz çikolatalı fıstıklı muffin’leri servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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