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Tatli
Haber Giriş: 31.08.2022 - 16:00 | Son Güncelleme:

Beyaz Çikolatalı Fıstıklı Muffin Tarifi

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Beyaz Çikolatalı Fıstıklı Muffin Tarifi

Beyaz çikolata ve fıstığın muhteşem uyumu ile gönüllerde taht kuracak, yumuşacık enfes bir lezzet.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·         100 gr toz şeker

·         250 gr un

·         1 çay kaşığı tuz

·         1 paket kabartma tozu

·         1 çay kaşığı karbonat

·         1 adet yumurta

·         50 ml süt

·         50 ml zeytinyağı

·         1 su bardağı yoğurt

·         3 tatlı kaşığı toz Antep fıstığı

·         3 çay kaşığı toz kahve

·         3 damla yeşil gıda boyası

Üzeri için;

·         1 paket kare beyaz çikolata

·         Antep fıstığı

Kullanılan ürünler;

·         Arçelik Ankastre Fırın

·         Arçelik Ankastre Ocak

·         Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·         Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

Beyaz Çikolatalı Fıstıklı Muffin Tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi‘nin içine un, toz şeker, kabartma tozu, karbonat, yumurta, süt, zeytinyağı ve yoğurdu koyup, kıvam alana kadar 10 dakika karıştırın.
  2. Ardından karışıma toz Antep fıstığı, toz kahve ve yeşil gıda boyasını ilave edip bir tur daha karıştırın.
  3. Hazır olan karışımı hafif yağladığınız muffin kalıplarına paylaştırın.
  4. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın‘da 25 dakika pişirin.
  5. Bu sırada Arçelik Ankastre Ocak ’ta küçük bir sos tenceresinde beyaz çikolatayı kısık ateşte benmari usulü eritin.
  6. Hazır olan her bir muffin üzerine beyaz çikolatayı döküp, üzerini Antep fıstığı ile süsleyin.
  7. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi‘nde hazırlamış olduğunuz köpüklü kahve eşliğinde ‘Beyaz çikolatalı fıstıklı muffin’leri servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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