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Ballı Cevizli Pasta Tarifi
Kat kat ballı cevizli bu pastanın hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle sevdiklerinizi kalbinden vuracaksınız!
- Fırında
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Kek için;
- 4 su bardağı un
- 200 g şeker
- 2 adet yumurta
- 50 g tereyağı
- 2 yemek kaşığı bal
- 1 paket kabartma tozu
Krema için;
- 300 g yoğunlaştırılmış süt
- 3 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı bal
- 55 g tereyağı
Arası için;
- 400 g ceviz içi
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi
- Arçelik Ankastre Ocak
- Arçelik Ankastre Fırın
- Arçelik No Frost Buzdolabı
- Arçelik Imperium Espresso Kahve Makinesi
Ballı Cevizli Pasta Tarifi Nasıl yapılır?
- Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde yumurta ve şekeri iyice çırpın.
- Tereyağını benmari usulü Arçelik Ankastre Ocak'ta eritin.
- Erittiğiniz tereyağını geniş derin bir tencereye alın, üzerine balı ekleyin ve karıştırın.
- Arçelik Ankastre Ocak'ta kısık ateşteki karışıma çırptığınız yumurta ve şekerli karışımı ekleyin ve Arçelik Resital Mikser yardımıyla çırpın.
- Karışımın hacmi iki katına çıkınca ocağın altını kapatın.
- Un ve kabartma tozunu da eleyerek karışıma ekleyin ve tahta kaşık ile karıştırın.
- Hazırladığınız kek hamurunu 4 eşit parçaya bölerek ayrı ayrı fırında pişireceksiniz.
- Arçelik Ankastre Fırın tepsisine yağlı kağıdı serin ve hazırladığınız hamurun 1/4'ünü tepsiye döküp iyice yayın.
- 165 derecelik önceden ısıttığınız fırında 5-6 dakika pişirin.
- Diğer 3 katı da aynı şekilde ayrı ayrı pişirip dikkatlice kenara alın.
- Kreması için Arçelik Ankastre Ocak'ta tereyağını eritin ve soğutun.
- Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde yoğunlaştırılmış süt, yumurta ve balı iyice çırpın.
- Son olarak erittiğiniz tereyağını ilave edip çırpmaya devam edin.
- Krema kıvam aldığı zaman soğuması ve hazır hale gelmesi için Arçelik No Frost Buzdolabı'na kaldırın.
- Kat kat hazırladığımız pasta kekinin ilk katını ince bir tabaka krema ile kaplayın ve üzerine ince çekilmiş ceviz içi ilave ederek diğer kata geçin.
- 4 kat kekiniz bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.
- En üst kata krema sürün ve üzerini ceviz ile kaplayın.
- Ballı cevizli pastanızı dilimleyip Arçelik Imperium Espresso Kahve Makinesi'nde yaptığınız nefis kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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