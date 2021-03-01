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Tatli
Haber Giriş: 01.03.2021 - 10:22 | Son Güncelleme:

Ballı Cevizli Pasta Tarifi

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Ballı Cevizli Pasta Tarifi

Kat kat ballı cevizli bu pastanın hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle sevdiklerinizi kalbinden vuracaksınız!

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Kek için;

  • 4 su bardağı un
  • 200 g şeker
  • 2 adet yumurta
  • 50 g tereyağı
  • 2 yemek kaşığı bal
  • 1 paket kabartma tozu

Krema için;

  • 300 g yoğunlaştırılmış süt
  • 3 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı bal
  • 55 g tereyağı

Arası için;

  • 400 g ceviz içi

Kullanılan ürünler;

  • Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi
  • Arçelik Ankastre Ocak
  • Arçelik Ankastre Fırın
  • Arçelik No Frost Buzdolabı
  • Arçelik Imperium Espresso Kahve Makinesi

 

Ballı Cevizli Pasta Tarifi Nasıl yapılır?

  1. Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde yumurta ve şekeri iyice çırpın.
  2. Tereyağını benmari usulü Arçelik Ankastre Ocak'ta eritin.
  3. Erittiğiniz tereyağını geniş derin bir tencereye alın, üzerine balı ekleyin ve karıştırın.
  4. Arçelik Ankastre Ocak'ta kısık ateşteki karışıma çırptığınız yumurta ve şekerli karışımı ekleyin ve Arçelik Resital Mikser yardımıyla çırpın.
  5. Karışımın hacmi iki katına çıkınca ocağın altını kapatın.
  6. Un ve kabartma tozunu da eleyerek karışıma ekleyin ve tahta kaşık ile karıştırın.
  7. Hazırladığınız kek hamurunu 4 eşit parçaya bölerek ayrı ayrı fırında pişireceksiniz.
  8. Arçelik Ankastre Fırın tepsisine yağlı kağıdı serin ve hazırladığınız hamurun 1/4'ünü tepsiye döküp iyice yayın.
  9. 165 derecelik önceden ısıttığınız fırında 5-6 dakika pişirin.
  10. Diğer 3 katı da aynı şekilde ayrı ayrı pişirip dikkatlice kenara alın.
  11. Kreması için Arçelik Ankastre Ocak'ta tereyağını eritin ve soğutun.
  12. Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde yoğunlaştırılmış süt, yumurta ve balı iyice çırpın.
  13. Son olarak erittiğiniz tereyağını ilave edip çırpmaya devam edin.
  14. Krema kıvam aldığı zaman soğuması ve hazır hale gelmesi için Arçelik No Frost Buzdolabı'na kaldırın.
  15. Kat kat hazırladığımız pasta kekinin ilk katını ince bir tabaka krema ile kaplayın ve üzerine ince çekilmiş ceviz içi ilave ederek diğer kata geçin.
  16. 4 kat kekiniz bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.
  17. En üst kata krema sürün ve üzerini ceviz ile kaplayın.
  18. Ballı cevizli pastanızı dilimleyip Arçelik Imperium Espresso Kahve Makinesi'nde yaptığınız nefis kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

 

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