Bal kabaklı tart tarifi
GeriTatli Bal kabaklı tart tarifi
Tatli
Haber Giriş: 02.10.2025 - 17:32

Bal kabaklı tart tarifi

Bal kabaklı tart tarifi

Sonbahar ve kış aylarında sofralara sıcacık bir lezzet katan eşsiz aroması ve yumuşacık kıvamıyla bal kabaklı tart tarifi.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

Bal Kabağı Püresi İçin:

  • 500 g dilimlenmiş bal kabağı
  • 1 su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı su
  • Yarım tatlı kaşığı tarçın
  • 3 adet karanfil
  • 1 çay kaşığı nişasta (2 yemek kaşığı
  • suyla karıştırılmış)

Tart Hamuru İçin;

  • 100 g küp küp kesilmiş tereyağı
  • 2 adet yumurta sarısı
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 3 su bardağı un

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·        Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

·        Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

·        Arçelik No Frost Buzdolabı

·        Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

Bal kabaklı tart tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesinin içine un ve pudra şekeri, küp küp kesilmiş tereyağını ve yumurtayı ekleyip, ele yapışmayan bir hamur kıvamı elde edene kadar karıştırın.
  2. Hazır olan hamuru streçleyip Arçelik No Frost Buzdolabı nda 30 dakika bekletin.
  3. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine bal kabaklarını ekleyin.
  4. Üzerine şeker, baharatlar ve suyu ilave edip, bal kabakları yumuşayana kadar pişirin.
  5. Yumuşayan bal kabaklarını Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
  6. İçerisine 2 yemek kaşığı suyla açtığınız nişastayı ekleyin ve 2-3 dakika daha Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta kaynatın.
  7. Tart hamurunu kalıbınız büyüklüğünde bir merdane yardımı ile açın. Kalıbınızı bir fırça yardımı ile hafif yağlayın.
  8. Hamuru kalıba yerleştirip elinizle kalıba tam oturmasını sağlayın. Çatalla ortasına delikler açın.
  9. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın’ da 15 dakika pişirin.
  10. Pişen tartınızın üzerine bal kabağı püresini ekleyin.
  11. Üzerini bir spatula yardımı ile düzeltin ve tekrar Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırına
  12. 10 dakika daha pişirin.
  13. Balkabaklı tart tarifiniz hazır.
  14. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde tartınızı dilimleyerek servis edebiirsiniz.

Afiyet olsun!

Sponsorlu İçerik.

