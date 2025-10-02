Son Güncelleme:
Bal kabaklı tart tarifi
Sonbahar ve kış aylarında sofralara sıcacık bir lezzet katan eşsiz aroması ve yumuşacık kıvamıyla bal kabaklı tart tarifi.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Bal Kabağı Püresi İçin:
- 500 g dilimlenmiş bal kabağı
- 1 su bardağı toz şeker
- Yarım su bardağı su
- Yarım tatlı kaşığı tarçın
- 3 adet karanfil
- 1 çay kaşığı nişasta (2 yemek kaşığı
- suyla karıştırılmış)
Tart Hamuru İçin;
- 100 g küp küp kesilmiş tereyağı
- 2 adet yumurta sarısı
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- 3 su bardağı un
Kullanılan ürünler;
· Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
· Arçelik No Frost Buzdolabı
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
Bal kabaklı tart tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine un ve pudra şekeri, küp küp kesilmiş tereyağını ve yumurtayı ekleyip, ele yapışmayan bir hamur kıvamı elde edene kadar karıştırın.
- Hazır olan hamuru streçleyip Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 30 dakika bekletin.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine bal kabaklarını ekleyin.
- Üzerine şeker, baharatlar ve suyu ilave edip, bal kabakları yumuşayana kadar pişirin.
- Yumuşayan bal kabaklarını Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
- İçerisine 2 yemek kaşığı suyla açtığınız nişastayı ekleyin ve 2-3 dakika daha Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta kaynatın.
- Tart hamurunu kalıbınız büyüklüğünde bir merdane yardımı ile açın. Kalıbınızı bir fırça yardımı ile hafif yağlayın.
- Hamuru kalıba yerleştirip elinizle kalıba tam oturmasını sağlayın. Çatalla ortasına delikler açın.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın’ da 15 dakika pişirin.
- Pişen tartınızın üzerine bal kabağı püresini ekleyin.
- Üzerini bir spatula yardımı ile düzeltin ve tekrar Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın’a
- 10 dakika daha pişirin.
- Balkabaklı tart tarifiniz hazır.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde tartınızı dilimleyerek servis edebiirsiniz.
Afiyet olsun!
Sponsorlu İçerik.