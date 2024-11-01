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Tatli
Haber Giriş: 01.11.2024 - 09:54 | Son Güncelleme:

Bademli kurabiye tarifi

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Bademli kurabiye tarifi

Karşınızda yapımı pek pratik ve tadı nefis bademli kurabiye tarifi.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

125 gr eritilmiş tereyağı
1çay bardağı toz şeker
1 adet yumurta
2,5su bardağı un
1 su bardağı çiğ badem
1 paket vanilin
Yarım paket kabartma tozu

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

·       Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·       Arçelik A Fry Ankastre Fırın

·       Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

Bademli kurabiye tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. İlk olarak bademleri Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden iri olacak şekilde geçirin.
  2. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine eritilmiş tereyağı, yumurta, şeker, vanilin, kabartma tozu, badem ve unu ekleyip karıştırın.
  3. Hazır olan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle şekil verin ve yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.
  4. Önceden ısıtılmış 170 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 20 dakika pişirin.
  5. Bademli kurabiyeleriniz hazır.
  6. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz köpüklü kahve eşliğinde kurabiyelerinizi servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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