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Bademli kurabiye tarifi
Karşınızda yapımı pek pratik ve tadı nefis bademli kurabiye tarifi.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
125 gr eritilmiş tereyağı
1çay bardağı toz şeker
1 adet yumurta
2,5su bardağı un
1 su bardağı çiğ badem
1 paket vanilin
Yarım paket kabartma tozu
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
· Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Bademli kurabiye tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak bademleri Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden iri olacak şekilde geçirin.
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine eritilmiş tereyağı, yumurta, şeker, vanilin, kabartma tozu, badem ve unu ekleyip karıştırın.
- Hazır olan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle şekil verin ve yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.
- Önceden ısıtılmış 170 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 20 dakika pişirin.
- Bademli kurabiyeleriniz hazır.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz köpüklü kahve eşliğinde kurabiyelerinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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