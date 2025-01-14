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Ayva kompostosu tarifi
Kış sofralarına yakışacak komposto tariflerinden ayva kompostosu…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
4 adet ayva
1 buçuk litre su
2 su bardağı toz şeker
4 adet karanfil
Ayva çekirdekleri
Üzeri için;
Karanfil
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici
Ayva kompostosu tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Ayvaları yıkayıp kabuklarını bir bıçak yardımı ile soyun ve küp şeklinde doğrayın.
- Doğradığınız ayvaların kararmaması için limonlu suda bekletin.
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’nin içine doğradığınız ayvalar, şeker, ayva çekirdekleri, karanfil ve su ekleyerek manuel program-basınçsız pişirme modunda 50 dakika pişirin.
- Ayva kompostonuz hazır.
- Soğuduktan sonra üzerini karanfil ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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