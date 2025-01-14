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Tatli
Haber Giriş: 14.01.2025 - 14:04 | Son Güncelleme:

Ayva kompostosu tarifi

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Ayva kompostosu tarifi

Kış sofralarına yakışacak komposto tariflerinden ayva kompostosu…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

4 adet ayva
1 buçuk litre su
2 su bardağı toz şeker
4 adet karanfil
Ayva çekirdekleri
 

Üzeri için;

Karanfil

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici 

Ayva kompostosu tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Ayvaları yıkayıp kabuklarını bir bıçak yardımı ile soyun ve küp şeklinde doğrayın.
  2. Doğradığınız ayvaların kararmaması için limonlu suda bekletin.
  3. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişiricinin içine doğradığınız ayvalar, şeker, ayva çekirdekleri, karanfil ve su ekleyerek manuel program-basınçsız pişirme modunda 50 dakika pişirin.
  4. Ayva kompostonuz hazır.
  5. Soğuduktan sonra üzerini karanfil ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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