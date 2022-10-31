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Armut Şerbeti Tarifi
Yumuşak içimiyle içinizi ferahlatacak nefis bir şerbet tarifi...
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 500 g armut
· 4 su bardağı su
· Yarım limon suyu
· 4 yemek kaşığı toz şeker
Üzeri için;
· Taze nane
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Resital Blender
· Arçelik No Frost Buzdolabı
Armut Şerbeti Tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak armutların kabuklarını soyup, ortadan ikiye bölün.
- Arçelik Resital Blender ‘in içine ikiye böldüğünüz armutları, şeker, limon suyu ve suyu ekleyip iyice karıştırın.
- Armut şerbetini Arçelik No Frost Buzdolabıv ‘nda 1 saat dinlendirin.
- Hazır olan armut şerbetinizin üzerini taze nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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