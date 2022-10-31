MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriArmut Şerbeti Tarifi
GeriTatli Armut Şerbeti Tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tatli
Haber Giriş: 31.10.2022 - 16:23 | Son Güncelleme:

Armut Şerbeti Tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Armut Şerbeti Tarifi

Yumuşak içimiyle içinizi ferahlatacak nefis bir şerbet tarifi...

  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·          500 g armut

·          4 su bardağı su

·          Yarım limon suyu

·          4 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için;

·         Taze nane

Kullanılan ürünler;

·         Arçelik Resital Blender

·         Arçelik No Frost Buzdolabı

Armut Şerbeti Tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. İlk olarak armutların kabuklarını soyup, ortadan ikiye bölün.
  2. Arçelik Resital Blender ‘in içine ikiye böldüğünüz armutları, şeker, limon suyu ve suyu ekleyip iyice karıştırın.
  3. Armut şerbetini Arçelik No Frost Buzdolabıv ‘nda 1 saat dinlendirin.
  4. Hazır olan armut şerbetinizin üzerini taze nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi