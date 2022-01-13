Somonlu Kabak Spagetti Tarifi | Mucize Lezzetler

Malzemeler:4 adet kabak1 adet somon fileto2 diş sarımsak5 yemek kaşığı zeytinyağı1 adet avokado1 yemek kaşığı limon suyu1 çay kaşığı tuzYarım çay kaşığı karabiberTarif:Kabakları rende ile spagetti şeklinde doğrayın.Arçelik Ankastre Ocak’a bir tencere alıp 3 yemek kaşığı zeytinyağını ıstın.Üzerine ince ince kıydığınız sarımsakları ve doğradığınız kabakları ilave edin.Kabakları birkaç dakika bir maşa yardımıyla ezmeden karıştırarak pişirin.Pişen kabakları kenara alın.Arçelik Resital Doğrayıcı içerisine avokado, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi alıp çekin.Pişirdiğiniz kabakların üzerine bu avokado karışımını ekleyip karıştırın.Somonu yağ ve tuzlayıp Arçelik Ankastre Ocak’ta iki tarafını pişirin.Servis tabağına kabakları alıp üzerine somonu koyup servis edin.Afiyet olsun!İlandır