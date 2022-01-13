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Somonlu Kabak Spagetti Tarifi | Mucize Lezzetler

#Sponsorlu İçerik#Mucize Lezzetler#Arçelik

Bu tarif sadece diyet yapanların değil, herkesin ağzını sulandıracak! Spagetti’si kabak, sosu avokado ile hazırlanan bu sağlıklı ve hafif tarifi hazırlamak çok pratik.

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Malzemeler:

  • 4 adet kabak
  • 1 adet somon fileto
  • 2 diş sarımsak
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet avokado
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber

Tarif:

  1. Kabakları rende ile spagetti şeklinde doğrayın.
  2. Arçelik Ankastre Ocak’a bir tencere alıp 3 yemek kaşığı zeytinyağını ıstın.
  3. Üzerine ince ince kıydığınız sarımsakları ve doğradığınız kabakları ilave edin.
  4. Kabakları birkaç dakika bir maşa yardımıyla ezmeden karıştırarak pişirin.
  5. Pişen kabakları kenara alın.
  6. Arçelik Resital Doğrayıcı içerisine avokado, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi alıp çekin.
  7. Pişirdiğiniz kabakların üzerine bu avokado karışımını ekleyip karıştırın.
  8. Somonu yağ ve tuzlayıp Arçelik Ankastre Ocak’ta iki tarafını pişirin.
  9. Servis tabağına kabakları alıp üzerine somonu koyup servis edin.

Afiyet olsun!



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#Sponsorlu İçerik#Mucize Lezzetler#Arçelik

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