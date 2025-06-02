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Zeytinyağlı taze fasulye tarifi
Yaz sofralarının vazgeçilmezi vitamin ve lif açısından gönlü bol olan zeytinyağlı taze fasulye tarifi.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
- 600 g taze fasulye
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 2 diş rendelenmiş sarımsak
- 3 adet orta boy domates
- 1 su bardağı sıcak su
- 2 adet küp şeker
- 2 çay kaşığı tuz
Sunum için;
· Dereotu
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik No Frost Buzdolabı
Zeytinyağlı taze fasulye tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak fasulyelerinizin baş ve uç kısmındaki fazla parçaları parmağınızla koparın.
- Patates soyacağı ile fasulyelerin ince kenarlarında bulunan kılçıkları soyun.
- Kuru soğanları bir bıçak yardımı ile yemeklik doğrayın.
- Domates ve sarımsakların kabuklarını soyup rendeleyin.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine zeytinyağını ekleyip hafif kızdırın.
- Soğan ve sarımsağı kokusu çıkana kadar kavurun.
- Ardından taze fasulye, tuz, küp şeker, rendelenmiş domates ve sıcak suyu ekleyip bir tur karıştırın.
- Tencerenin ana kapağını kapatın ve kısık ateşte fasulyeler yumuşayana kadar pişirin.
- Zeytinyağlı taze fasulye yemeğiniz hazır.
- Pişen zeytinyağlı taze fasulyeniz oda sıcaklığına geldiğinde 1 saat Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda dinlendirin.
- Servis etmeden önce üzerini dereotu ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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