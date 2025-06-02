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Sebze Yemekleri
Haber Giriş: 02.06.2025 - 19:03 | Son Güncelleme:

Zeytinyağlı taze fasulye tarifi

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Zeytinyağlı taze fasulye tarifi

Yaz sofralarının vazgeçilmezi vitamin ve lif açısından gönlü bol olan zeytinyağlı taze fasulye tarifi.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

  • 600 g taze fasulye
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 2 diş rendelenmiş sarımsak
  • 3 adet orta boy domates
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 2 adet küp şeker
  • 2 çay kaşığı tuz 

Sunum için;

·        Dereotu

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·        Arçelik No Frost Buzdolabı

Zeytinyağlı taze fasulye tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. İlk olarak fasulyelerinizin baş ve uç kısmındaki fazla parçaları parmağınızla koparın.
  2. Patates soyacağı ile fasulyelerin ince kenarlarında bulunan kılçıkları soyun.
  3. Kuru soğanları bir bıçak yardımı ile yemeklik doğrayın.
  4. Domates ve sarımsakların kabuklarını soyup rendeleyin.
  5. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine zeytinyağını ekleyip hafif kızdırın.
  6. Soğan ve sarımsağı kokusu çıkana kadar kavurun.
  7. Ardından taze fasulye, tuz, küp şeker, rendelenmiş domates ve sıcak suyu ekleyip bir tur karıştırın.
  8. Tencerenin ana kapağını kapatın ve kısık ateşte fasulyeler yumuşayana kadar pişirin.
  9. Zeytinyağlı taze fasulye yemeğiniz hazır.
  10. Pişen zeytinyağlı taze fasulyeniz oda sıcaklığına geldiğinde 1 saat Arçelik No Frost Buzdolabında dinlendirin.
  11. Servis etmeden önce üzerini dereotu ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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