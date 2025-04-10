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Sebze Yemekleri
Haber Giriş: 10.04.2025 - 11:45 | Son Güncelleme:

Zeytinyağlı biber dolması tarifi

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Zeytinyağlı biber dolması tarifi

Kalabalık iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetli zeytinyağlı yemeklerinden…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

Yarım su bardağı zeytinyağı
3 adet yemeklik doğranmış kuru soğan
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
1,5 su bardağı pirinç
10 adet orta boy dolmalık biber
1,5 su bardağı sıcak su
1 adet halka şeklinde doğranmış büyük boy domates
1 yemek kaşığı kuş üzümü
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı nane
Yarım tatlı kaşığı toz şeker
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı yenibahar
 

Sunum için;

 

Limon dilimleri

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Zeytinyağlı biber dolması tarifi Nasıl yapılır?

 

Tarif:

 

  1. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine zeytinyağını ekleyip hafif kızdırın.
  2. Dolmalık fıstık ve soğanı ekleyip renk alana kadar kavurun.
  3. Ardından yıkanmış pirinç, kuş üzümü, tuz, karabiber, yenibahar, toz şeker, nane ve su ekleyip harç suyunu çekene kadar pişirin.
  4. Dolmalık biberleri yıkayın ve üst kapaklarını bir bıçak yardımı ile kesip, iç kısımını ise bir kaşık yardımı ile temizleyin.
  5. Hazırladığınız dolma harcını biberlerin içine doldurun.
  6. Ağız kısımlarında pişme payı bırakmaya özen gösterin.
  7. Hazırladığınız dolmaları tencereye dik bir şekilde dizin.
  8. Biberlerin üst kısımlarını domates dilimleriyle kapatın.
  9. Tencerenin yarısına kadar su doldurun ve üzerlerine zeytinyağı gezdirip tencerenin kapağını kapatın.
  10. Dolmaları Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta kısık ateşte 35 dakika pişirin.
  11. Zeytinyağlı biber dolmalarınız hazır.
  12. Soğuduktan sonra limon dilimleri eşliğinde servis edebilirsiniz.

 

AfiyetOlsun!

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