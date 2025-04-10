Zeytinyağlı biber dolması tarifi
Kalabalık iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetli zeytinyağlı yemeklerinden…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Yarım su bardağı zeytinyağı
3 adet yemeklik doğranmış kuru soğan
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
1,5 su bardağı pirinç
10 adet orta boy dolmalık biber
1,5 su bardağı sıcak su
1 adet halka şeklinde doğranmış büyük boy domates
1 yemek kaşığı kuş üzümü
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı nane
Yarım tatlı kaşığı toz şeker
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı yenibahar
Sunum için;
Limon dilimleri
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Zeytinyağlı biber dolması tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine zeytinyağını ekleyip hafif kızdırın.
- Dolmalık fıstık ve soğanı ekleyip renk alana kadar kavurun.
- Ardından yıkanmış pirinç, kuş üzümü, tuz, karabiber, yenibahar, toz şeker, nane ve su ekleyip harç suyunu çekene kadar pişirin.
- Dolmalık biberleri yıkayın ve üst kapaklarını bir bıçak yardımı ile kesip, iç kısımını ise bir kaşık yardımı ile temizleyin.
- Hazırladığınız dolma harcını biberlerin içine doldurun.
- Ağız kısımlarında pişme payı bırakmaya özen gösterin.
- Hazırladığınız dolmaları tencereye dik bir şekilde dizin.
- Biberlerin üst kısımlarını domates dilimleriyle kapatın.
- Tencerenin yarısına kadar su doldurun ve üzerlerine zeytinyağı gezdirip tencerenin kapağını kapatın.
- Dolmaları Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta kısık ateşte 35 dakika pişirin.
- Zeytinyağlı biber dolmalarınız hazır.
- Soğuduktan sonra limon dilimleri eşliğinde servis edebilirsiniz.
AfiyetOlsun!
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