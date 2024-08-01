YoÄŸurtlu Ä±spanak tarifi
Hem bol proteinli hem de damaklara hitap eden ve eÅŸsiz bir tat sunan yoÄŸurtlu Ä±spanak yemeÄŸiâ€¦
- Ocakta
- 4 - 6 KiÅŸilik
- 60+ dk
YapÄ±mÄ± iÃ§in malzemeler
Malzemeler:
YoÄŸurt için;
- 1,5 litre süt
- 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± yoÄŸurt
Ispanak için;
· 1 kilo bebek Ä±spanak
· 200 gram orta yaÄŸlÄ± dana kÄ±yma
· YarÄ±m çay bardaÄŸÄ± basmati pirinç
· 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± salça
· 1 adet kuru soÄŸan
· 1 çay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karabiber
· 1 çay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz
· 1 çay bardaÄŸÄ± sÄ±cak su
KullanÄ±lan ürünler;
· Arçelik Nano KaplamalÄ± Ankastre Ocak
· TadÄ± Var® Probiyotik YoÄŸurt ve Kefir Makinesi
· Arçelik No Frost BuzdolabÄ±
YoÄŸurtlu Ä±spanak tarifi NasÄ±l yapÄ±lÄ±r?
Tarif:
- TadÄ± VarÂ® Probiyotik YoÄŸurt ve Kefir Makinesi â€˜nin iÃ§ine metal kabÄ± yerleÅŸtirin.
- Metal kabÄ±n iÃ§ine sÃ¼tÃ¼ ekleyin ve lezzet sensÃ¶rÃ¼nÃ¼ takÄ±p kapaÄŸÄ± kapatÄ±n.
- ArdÄ±ndan yoÄŸurt butonuna basÄ±p, normal modu seÃ§ip baÅŸlatÄ±n.
- YoÄŸurt ile mayalandÄ±rÄ±p bir tur karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve tekrar kapaÄŸÄ± kapatÄ±p mayalanmaya bÄ±rakÄ±n.
- 5 saat sonunda yoÄŸurdunuz hazÄ±r.
- Metal kabÄ± TadÄ± VarÂ® Probiyotik YoÄŸurt ve Kefir Makinesi â€˜nin iÃ§inden Ã§Ä±karÄ±p kapaÄŸÄ±nÄ± kapatÄ±n veÂArÃ§elik No Frost BuzdolabÄ±â€™nda 12 saat dinlendirin.
- Ispanak yemeÄŸi iÃ§in; SoÄŸanlarÄ±n kabuklarÄ±nÄ± soyup yemeklik doÄŸrayÄ±n.
- ArÃ§elik Nano KaplamalÄ± Ankastre Ocakâ€™ ta yer alan derin bir tencerede zeytinyaÄŸÄ±nÄ± hafif kÄ±zdÄ±rÄ±p, yemeklik doÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z soÄŸanlarÄ± pembeleÅŸinceye kadar kavurun.
- ArdÄ±ndan kÄ±ymayÄ± ilave edip suyunu salÄ±p Ã§ekene kadar piÅŸirin.
- PiÅŸen kÄ±ymanÄ±n Ã¼zerine tuz, karabiber, salÃ§a, Ä±spanak, pirinÃ§ ve bir Ã§ay bardaÄŸÄ± su ilave edip, bir tur karÄ±ÅŸtÄ±rarak kÄ±sÄ±k ateÅŸte 30 dakika piÅŸirin.
- Ispanak yemeÄŸiniz hazÄ±r.
- YoÄŸurt eÅŸliÄŸinde Ä±spanak yemeÄŸinizi sÄ±cak sÄ±cak servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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