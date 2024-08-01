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Sebze Yemekleri
Haber GiriÅŸ: 01.08.2024 - 11:45 | Son GÃ¼ncelleme:

YoÄŸurtlu Ä±spanak tarifi

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YoÄŸurtlu Ä±spanak tarifi

Hem bol proteinli hem de damaklara hitap eden ve eÅŸsiz bir tat sunan yoÄŸurtlu Ä±spanak yemeÄŸiâ€¦

  • Ocakta
  • 4 - 6 KiÅŸilik
  • 60+ dk

YapÄ±mÄ± iÃ§in malzemeler

Malzemeler:

YoÄŸurt için;

  • 1,5 litre süt

  • 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± yoÄŸurt

Ispanak için;

·        1 kilo bebek Ä±spanak

·        200 gram orta yaÄŸlÄ± dana kÄ±yma

·        YarÄ±m çay bardaÄŸÄ± basmati pirinç

·        1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± salça

·        1 adet kuru soÄŸan

·        1 çay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karabiber

·        1 çay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz

·        1 çay bardaÄŸÄ± sÄ±cak su

KullanÄ±lan ürünler;

·        Arçelik Nano KaplamalÄ± Ankastre Ocak

·        TadÄ± Var® Probiyotik YoÄŸurt ve Kefir Makinesi

·        Arçelik No Frost BuzdolabÄ±

YoÄŸurtlu Ä±spanak tarifi NasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

Tarif:

  1. TadÄ± VarÂ® Probiyotik YoÄŸurt ve Kefir Makinesi â€˜nin iÃ§ine metal kabÄ± yerleÅŸtirin.
  2. Metal kabÄ±n iÃ§ine sÃ¼tÃ¼ ekleyin ve lezzet sensÃ¶rÃ¼nÃ¼ takÄ±p kapaÄŸÄ± kapatÄ±n.
  3. ArdÄ±ndan yoÄŸurt butonuna basÄ±p, normal modu seÃ§ip baÅŸlatÄ±n.
  4. YoÄŸurt ile mayalandÄ±rÄ±p bir tur karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve tekrar kapaÄŸÄ± kapatÄ±p mayalanmaya bÄ±rakÄ±n.
  5. 5 saat sonunda yoÄŸurdunuz hazÄ±r.
  6. Metal kabÄ± TadÄ± VarÂ® Probiyotik YoÄŸurt ve Kefir Makinesi â€˜nin iÃ§inden Ã§Ä±karÄ±p kapaÄŸÄ±nÄ± kapatÄ±n veÂArÃ§elik No Frost BuzdolabÄ±â€™nda 12 saat dinlendirin.
  7. Ispanak yemeÄŸi iÃ§in; SoÄŸanlarÄ±n kabuklarÄ±nÄ± soyup yemeklik doÄŸrayÄ±n.
  8. ArÃ§elik Nano KaplamalÄ± Ankastre Ocakâ€™ ta yer alan derin bir tencerede zeytinyaÄŸÄ±nÄ± hafif kÄ±zdÄ±rÄ±p, yemeklik doÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z soÄŸanlarÄ± pembeleÅŸinceye kadar kavurun.
  9. ArdÄ±ndan kÄ±ymayÄ± ilave edip suyunu salÄ±p Ã§ekene kadar piÅŸirin.
  10. PiÅŸen kÄ±ymanÄ±n Ã¼zerine tuz, karabiber, salÃ§a, Ä±spanak, pirinÃ§ ve bir Ã§ay bardaÄŸÄ± su ilave edip, bir tur karÄ±ÅŸtÄ±rarak kÄ±sÄ±k ateÅŸte 30 dakika piÅŸirin.
  11. Ispanak yemeÄŸiniz hazÄ±r.
  12. YoÄŸurt eÅŸliÄŸinde Ä±spanak yemeÄŸinizi sÄ±cak sÄ±cak servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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