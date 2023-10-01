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Ton balıklı patates salatası tarifi
Hem tok tutsun hem lezzetli olsun hem de hafif bir salata olsun diyorsanız bu salatayı denemelisiniz!
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
4-5 adet haşlanmış patates
300 gram ton balığı
2 adet domates
4 adet yeşil biber
10 adet yeşil zeytin
2 adet haşlanmış yumurta
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı sirke
1 yemek kaşığı ballı hardal
Üzeri için:
Maydanoz
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
Ton balıklı patates salatası tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak patatesleri küp küp kesin
- Haşlanmış yumurtaları bir kaç parçaya bölün.
- Domatesleri yarım ay şeklinde keserken biberleri ortadan ikiye bölün.
- Ardından Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’nin içine zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber, sirke ve ballı hardalı ekleyip karıştırın.
- Ardından derin bir cam kasenin içine ton balığı, patates, domates, yumurta, yeşil zeytin ve biberleri ekleyin.
- En son hazırladığınız sosu malzemelerle birlikte iyice karıştırın.
- Ton balıklı patates salatanız hazır.
- Üzerine maydanoz serperek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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