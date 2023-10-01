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Sebze Yemekleri
Haber Giriş: 01.10.2023 - 10:03 | Son Güncelleme:

Ton balıklı patates salatası tarifi

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Ton balıklı patates salatası tarifi

Hem tok tutsun hem lezzetli olsun hem de hafif bir salata olsun diyorsanız bu salatayı denemelisiniz!

  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

4-5 adet haşlanmış patates
300 gram ton balığı
2 adet domates
4 adet yeşil biber
10 adet yeşil zeytin
2 adet haşlanmış yumurta
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı sirke
1 yemek kaşığı ballı hardal
 

Üzeri için:

Maydanoz

Kullanılan ürünler;

·       Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

Ton balıklı patates salatası tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  • İlk olarak patatesleri küp küp kesin
  • Haşlanmış yumurtaları bir kaç parçaya bölün.
  • Domatesleri yarım ay şeklinde keserken biberleri ortadan ikiye bölün.
  • Ardından Arçelik Resital Rendeli El Blender Setinin içine zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber, sirke ve ballı hardalı ekleyip karıştırın.
  • Ardından derin bir cam kasenin içine ton balığı, patates, domates, yumurta, yeşil zeytin ve biberleri ekleyin.
  • En son hazırladığınız sosu malzemelerle birlikte iyice karıştırın.
  • Ton balıklı patates salatanız hazır.
  • Üzerine maydanoz serperek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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