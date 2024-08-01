Strangolapreti-ekmek ve ıspanaklı köfte tarifi
Bayat ekmek, ıspanak ve peynirle yapılan adaçayı ve tereyağı sosuyla servis edilen lezzetli bir tarif ile karşınızdayız.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 500 g bebek ıspanak
· 250 g bayat beyaz çıtır ekmek
· 200 ml tam yağlı süt
· 2 adet yumurta
· 1 su bardağı rendelenmiş Grana Padano parmesan peyniri
· 2 yemek kaşığı un
· 6 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
· 8 adet Adaçayı yaprağı
· 1 çay kaşığı tuz
· 1 çay kaşığı karabiber
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· 1 yemek kaşığı su
· 2 su bardağı sıcak su
Strangolapreti-ekmek ve ıspanaklı köfte tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Ekmeği küçük parçalara ayırın ve Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
- Kırıntıları derin bir cam kaseye dökün ve sütü ekleyip birleşmesini bekleyin.
- Ispanağı iyice yıkayıp yapraklarını ayırın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavaya ıspanak ve bir yemek kaşığı suyu ekleyip 10 dakika ara sıra karıştırarak pişirin.
- Hazır olan ıspanağı bir kesme tahtası üzerinde incecik doğrayın.
- Ispanak, ekmek kırıntıları, yumurtalar, rendelenmiş parmesan peyniri, un, tuz ve karabiberi Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
- Karışım yapışkan olmalı ancak çok ıslak hissediyorsanız 1-2 yemek kaşığı daha un ekleyebilirsiniz.
- Islak elinizle karışımdan ceviz büyüklüğünde bir top yapın ve oval şekilli bir köfte haline getirin.
- Karışım bitene kadar tüm strangolapretileri şekillendirmeye devam edin.
- Sosu için; Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir sos tenceresinin içine tereyağını ekleyip kısık ateşte eritin.
- Eriyen tereyağının içine Adaçayı, sıcak su ve strangolapretileri ekleyip 5 dakika pişirin.
- Strangolapreti-ekmek ve ıspanaklı köfteleriniz hazır.
- Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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