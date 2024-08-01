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Sebze Yemekleri
Haber Giriş: 01.08.2024 - 11:31 | Son Güncelleme:

Strangolapreti-ekmek ve ıspanaklı köfte tarifi

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Strangolapreti-ekmek ve ıspanaklı köfte tarifi

Bayat ekmek, ıspanak ve peynirle yapılan adaçayı ve tereyağı sosuyla servis edilen lezzetli bir tarif ile karşınızdayız.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

·      500 g bebek ıspanak

·      250 g bayat beyaz çıtır ekmek 

·      200 ml tam yağlı süt

·      2 adet yumurta

·      1 su bardağı rendelenmiş Grana Padano parmesan peyniri 

·      2 yemek kaşığı un

·      6 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

·      8 adet Adaçayı yaprağı

·      1 çay kaşığı tuz

·      1 çay kaşığı karabiber

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·      1 yemek kaşığı su

·      2 su bardağı sıcak su

Strangolapreti-ekmek ve ıspanaklı köfte tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Ekmeği küçük parçalara ayırın ve Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
  2. Kırıntıları derin bir cam kaseye dökün ve sütü ekleyip birleşmesini bekleyin.
  3. Ispanağı iyice yıkayıp yapraklarını ayırın.
  4. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavaya ıspanak ve bir yemek kaşığı suyu ekleyip 10 dakika ara sıra karıştırarak pişirin.
  5. Hazır olan ıspanağı bir kesme tahtası üzerinde incecik doğrayın.
  6. Ispanak, ekmek kırıntıları, yumurtalar, rendelenmiş parmesan peyniri, un, tuz ve karabiberi Arçelik Resital Rendeli El Blender Setinden geçirin.
  7. Karışım yapışkan olmalı ancak çok ıslak hissediyorsanız 1-2 yemek kaşığı daha un ekleyebilirsiniz.
  8. Islak elinizle karışımdan ceviz büyüklüğünde bir top yapın ve oval şekilli bir köfte haline getirin.
  9. Karışım bitene kadar tüm strangolapretileri şekillendirmeye devam edin.
  10. Sosu için; Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir sos tenceresinin içine tereyağını ekleyip kısık ateşte eritin.
  11. Eriyen tereyağının içine Adaçayı, sıcak su ve strangolapretileri ekleyip 5 dakika pişirin.
  12. Strangolapreti-ekmek ve ıspanaklı köfteleriniz hazır.
  13. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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