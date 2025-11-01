MENÜ
HaberlerKelebek HaberleriSicilya patlıcanlı caponata tarifi
GeriSebze Yemekleri Sicilya patlıcanlı caponata tarifi
Sebze Yemekleri
Haber Giriş: 01.11.2025 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sicilya patlıcanlı caponata tarifi

Kızarmış patlıcanın, tuzlu zeytin, kapari, kereviz, soğan ve domatesle servis edilmesiyle yapılan geleneksel Sicilya yemeğini sizin için derledik.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Ankastre Ocak

Sicilya patlıcanlı caponata tarifi Nasıl yapılır?

 

 

Malzemeler:

  • 2 adet büyük boy patlıcan
  • 2 kereviz sapı
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı kapari
  • 1 su bardağı Sicilya zeytini
  • 3 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı elma sirkesi
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

 

Kızartmak için;

 

  • Sıvı yağ

 

Tarif:

 

  1. Patlıcanı yıkayıp, orta boy küpler halinde doğrayın.
  2. Kereviz saplarını yıkayıp, küçük parçalara ayırın.
  3. Kuru soğanın ise kabukların soyup, rendeleyin.
  4. Arçelik Ankastre Ocakta yer alan tencerenin içine kereviz saplarını ekleyip 10 dakika haşlayın ve suyunu kenara ayırın.
  5. Arçelik Ankastre Ocakta yer alan derin bir tavada sıvı yağı kızdırın.
  6. Patlıcanları ekleyip hafifçe kızartın ve kağıt havlu üzerinde süzün.
  7. Arçelik Ankastre Ocak 'ta yer alan ayrı bir derin tavanın içine zeytinyağını ekleyip kızdırın.
  8. Ardından rendelenmiş soğan, kereviz sapları, zeytin, kapari, domates salçası ve bir bardak kereviz suyu, sirke, tuz, şeker ve kızarttığınız patlıcanları ilave edip kısık ateşte 20 dakika pişirin.
  9. Sicilya patlıcanlı caponata tarifiniz hazır.
  10. Servis etmeden önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

 

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

 

