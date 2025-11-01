Son Güncelleme:
Sicilya patlıcanlı caponata tarifi
Kızarmış patlıcanın, tuzlu zeytin, kapari, kereviz, soğan ve domatesle servis edilmesiyle yapılan geleneksel Sicilya yemeğini sizin için derledik.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Ankastre Ocak
Sicilya patlıcanlı caponata tarifi Nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 2 adet büyük boy patlıcan
- 2 kereviz sapı
- 1 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı kapari
- 1 su bardağı Sicilya zeytini
- 3 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı elma sirkesi
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Kızartmak için;
- Sıvı yağ
Tarif:
- Patlıcanı yıkayıp, orta boy küpler halinde doğrayın.
- Kereviz saplarını yıkayıp, küçük parçalara ayırın.
- Kuru soğanın ise kabukların soyup, rendeleyin.
- Arçelik Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine kereviz saplarını ekleyip 10 dakika haşlayın ve suyunu kenara ayırın.
- Arçelik Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tavada sıvı yağı kızdırın.
- Patlıcanları ekleyip hafifçe kızartın ve kağıt havlu üzerinde süzün.
- Arçelik Ankastre Ocak 'ta yer alan ayrı bir derin tavanın içine zeytinyağını ekleyip kızdırın.
- Ardından rendelenmiş soğan, kereviz sapları, zeytin, kapari, domates salçası ve bir bardak kereviz suyu, sirke, tuz, şeker ve kızarttığınız patlıcanları ilave edip kısık ateşte 20 dakika pişirin.
- Sicilya patlıcanlı caponata tarifiniz hazır.
- Servis etmeden önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.