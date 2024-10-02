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Sebze Yemekleri
Haber Giriş: 02.10.2024 - 15:12 | Son Güncelleme:

Patatesli kabak mücver tarifi

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Patatesli kabak mücver tarifi

Enfes bir yoğurt sos ile servis edilen lezzetli patatesli kabak mücverler…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

2 adet orta boy kabak
1 adet orta boy patates
1 adet kuru soğan
2 adet yumurta
3 dal yeşil soğan
4 yemek kaşığı un
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
Yarım demet taze nane
Yarım çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
 

Kızartmak için;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Patatesli kabak mücver tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Patates, kabak ve soğanın kabuklarını soyup kabaca doğrayın.
  2. Ardından Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
  3. Yeşil soğan, maydanoz, dereotu ve taze naneyi bir bıçak yardımı ile ince ince kıyın.
  4. Harcı için; derin bir cam kaseye yumurta, tuz, pul biber, karabiber, kabartma tozu ve unu ekleyerek bir kaşık yardımı ile karıştırın.
  5. Hazırladığınız karışıma kabak, patates, soğan ve ince ince kıydığınız yeşillikleri ilave edip tüm malzemeyi nazikçe karıştırmaya devam edin.
  6. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak ta yer alan tavaya sıvı yağ ekleyip kızdırın ve karışımdan birer kaşık alarak kızgın yağa dökün.
  7. Alt tarafı kızardığında mücverleri dikkatli bir şekilde ters çevirerek her iki yüzünü de altın rengi olana kadar kızartın.
  8. Fazla yağını süzdürmek için kağıt havlu serdiğiniz tabağa mücverlerinizi koyabilirsiniz.
  9. Patatesli kabak mücverleriniz hazır.
  10. Bir kase yoğurt eşliğinde patatesli kabak mücverlerinizi sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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