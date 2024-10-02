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Patatesli kabak mücver tarifi
Enfes bir yoğurt sos ile servis edilen lezzetli patatesli kabak mücverler…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
2 adet orta boy kabak
1 adet orta boy patates
1 adet kuru soğan
2 adet yumurta
3 dal yeşil soğan
4 yemek kaşığı un
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
Yarım demet taze nane
Yarım çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
Kızartmak için;
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Patatesli kabak mücver tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Patates, kabak ve soğanın kabuklarını soyup kabaca doğrayın.
- Ardından Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
- Yeşil soğan, maydanoz, dereotu ve taze naneyi bir bıçak yardımı ile ince ince kıyın.
- Harcı için; derin bir cam kaseye yumurta, tuz, pul biber, karabiber, kabartma tozu ve unu ekleyerek bir kaşık yardımı ile karıştırın.
- Hazırladığınız karışıma kabak, patates, soğan ve ince ince kıydığınız yeşillikleri ilave edip tüm malzemeyi nazikçe karıştırmaya devam edin.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavaya sıvı yağ ekleyip kızdırın ve karışımdan birer kaşık alarak kızgın yağa dökün.
- Alt tarafı kızardığında mücverleri dikkatli bir şekilde ters çevirerek her iki yüzünü de altın rengi olana kadar kızartın.
- Fazla yağını süzdürmek için kağıt havlu serdiğiniz tabağa mücverlerinizi koyabilirsiniz.
- Patatesli kabak mücverleriniz hazır.
- Bir kase yoğurt eşliğinde patatesli kabak mücverlerinizi sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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