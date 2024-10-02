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Sebze Yemekleri
Haber Giriş: 02.10.2024 - 15:07 | Son Güncelleme:

Patates muffin tarifi

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Patates muffin tarifi

Hem kahvaltı hem de çay saatlerinde kolayca hazırlayabileceğiniz enfes kokusuyla patates muffinler…

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

3 Yumurta
3 adet haşlanmış patates
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı yoğurt
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 adet ince kıyılmış soğan
1 kase lor peyniri
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu

 

Üzeri için:

Kekik

Patates muffin tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Haşlanmış patatesleri bir çatal yardımı ile ezin.
  2. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine ezilmiş patates, soğan, yumurta, sıvı yağ, yogurt, tuz, karabiber, lor peyniri, un ve kabartma tozunu ekleyip iyice karıştırın.
  3. Muffin kağıtlarının içine karışımı paylaştırın ve kalıplara yerleştirip üstlerine kekik serpin.
  4. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 25 dakika pişirin.
  5. Patates muffinleriniz hazır.
  6. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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