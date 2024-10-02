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Patates muffin tarifi
Hem kahvaltı hem de çay saatlerinde kolayca hazırlayabileceğiniz enfes kokusuyla patates muffinler…
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
3 Yumurta
3 adet haşlanmış patates
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı yoğurt
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 adet ince kıyılmış soğan
1 kase lor peyniri
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Üzeri için:
Kekik
Patates muffin tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Haşlanmış patatesleri bir çatal yardımı ile ezin.
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine ezilmiş patates, soğan, yumurta, sıvı yağ, yogurt, tuz, karabiber, lor peyniri, un ve kabartma tozunu ekleyip iyice karıştırın.
- Muffin kağıtlarının içine karışımı paylaştırın ve kalıplara yerleştirip üstlerine kekik serpin.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 25 dakika pişirin.
- Patates muffinleriniz hazır.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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