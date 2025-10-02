Patates çorbası tarifi
Bol tereyağı soslu ve terbiyeli patates çorbası tarifi!
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 2 adet patates
· 1 adet havuç
· 1 adet küçük boy kuru soğan
· 2 büyük diş rendelenmiş sarımsak
· 2 yemek kaşığı sıvı yağ
· 1 litre sıcak su
Terbiyesi için;
· 1 çay bardağı yoğurt
· 1 yemek kaşığı un
· 1 yumurta sarısı
· 1 yemek kaşığı limon suyu
· 1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için;
· 1,5 yemek kaşığı tereyağı
· 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
Sunum için;
· Kıyılmış maydanoz
Patates çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Patates ve havucun kabuklarını bir bıçak yardımı ile soyup, küçük küpler halinde dilimleyin.
- Sağanın ise kabuklarını soyup yemeklik doğrayın.
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’yi manuel program- basınçsız pişirme modunda 180 derecelik sıcaklıkta 35 dakikaya ayarlayın.
- İçine sıvı yağı ekleyip kızdırın.
- Soğan sarımsak, havuç ve patatesleri ilave edip 1-2 dakika soteleyin.
- Sotelenen sebzelerin üzerine su ekleyip pişirmeye bırakın.
- Terbiyesi için; cam bir kase içine yoğurt, yumurta sarısı, un, limon suyu ve tuzu koyup iyice karıştırın.
- Kaynayan çorbanın suyundan bir iki kepçe alarak, terbiyeye yavaş yavaş ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırarak terbiyeyi ılıtın.
- Ardından terbiyeyi çorbaya ilave ederken karıştırmaya devam edin.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan sos tenceresinde tereyağı eritin ve kırmızı toz biberi ekleyerek kızdırın.
- Patates çorbanız hazır.
- Üzerini tereyağlı sos ve kıyılmış maydanoz ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
