Patates çorbası tarifi
Sebze Yemekleri Patates çorbası tarifi
Sebze Yemekleri
Haber Giriş: 02.10.2025 - 18:06

Patates çorbası tarifi

Patates çorbası tarifi

Bol tereyağı soslu ve terbiyeli patates çorbası tarifi!

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        2 adet patates

·        1 adet havuç

·        1 adet küçük boy kuru soğan

·        2 büyük diş rendelenmiş sarımsak

·        2 yemek kaşığı sıvı yağ

·        1 litre sıcak su

Terbiyesi için;

·        1 çay bardağı yoğurt

·        1 yemek kaşığı un

·        1 yumurta sarısı

·        1 yemek kaşığı limon suyu

·        1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için;

·        1,5 yemek kaşığı tereyağı

·        1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Sunum için;

·        Kıyılmış maydanoz

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Patates çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Patates ve havucun kabuklarını bir bıçak yardımı ile soyup, küçük küpler halinde dilimleyin.
  2. Sağanın ise kabuklarını soyup yemeklik doğrayın.
  3. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’yi manuel program- basınçsız pişirme modunda 180 derecelik sıcaklıkta 35 dakikaya ayarlayın.
  4. İçine sıvı yağı ekleyip kızdırın.
  5. Soğan sarımsak, havuç ve patatesleri ilave edip 1-2 dakika soteleyin.
  6. Sotelenen sebzelerin üzerine su ekleyip pişirmeye bırakın.
  7. Terbiyesi için; cam bir kase içine yoğurt, yumurta sarısı, un, limon suyu ve tuzu koyup iyice karıştırın.
  8. Kaynayan çorbanın suyundan bir iki kepçe alarak, terbiyeye yavaş yavaş ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırarak terbiyeyi ılıtın.
  9. Ardından terbiyeyi çorbaya ilave ederken karıştırmaya devam edin.
  10. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan sos tenceresinde tereyağı eritin ve kırmızı toz biberi ekleyerek kızdırın.
  11. Patates çorbanız hazır.
  12. Üzerini tereyağlı sos ve kıyılmış maydanoz ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

 

