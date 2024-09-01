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Sebze Yemekleri
Haber Giriş: 01.09.2024 - 09:00 | Son Güncelleme:

Melanzane tarifi

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Melanzane tarifi

Mis gibi kokan kekik ve sarımsakla lezzetlenen şahane bir sos, kızamış patlıcanlar ve kaşar peyniri ile fırına verilirse…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

  • 3 adet patlıcan

Sosu için:

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet yemeklik doğranmış soğan
  • 3 diş rendelenmiş sarımsak
  • 1 su bardağıev yapımı domates sos
  • 7 dal ince kıyılmış taze kekik
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 300 g rendelenmiş taze kaşar peyniri 

Kızartmak için:

  • 1 su bardağı sıvı yağ

Üzeri için;

  • Bebek ıspanak yaprakları

Kullanılan ürünler;

  • Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
  • Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
  • Arçelik A Fry Ankastre Fırın

Melanzane tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Patlıcanları güzelce yıkayıp orta kalınlıkta yuvarlak şekilde dilimleyin.
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavaya sıvI yağ koyup patlıcanları arkalı önlü kızartın.
  3. Sos için için; Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tavada zeytinyağını ekleyip soğanları ve sarımsakları soteleyin.
  4. Üzerine ev yapımı domates sosu, ince kıyılmış taze kekik, tuz, karabiber ve şekeri ilave edip pişirin.
  5. Sosu pürüzsüz bir hale getirmek için Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
  6. Kare şeklindeki bir borcamın tabanına domates sosundan bir kepçe koyup güzelce yayın.
  7. Üzerine kızarttığınız patlıcanların bir kısmını dizin.
  8. Patlıcanların üzerine rendelenmiş kaşar peynirini yayın ve domates sosunu tekrar gezdirin.
  9. Bu şekilde malzemeleriniz bitene kadar her kat için aynı işlemi yapın.
  10. En üst kata domates sosu yaydıktan sonra rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ nda 25 dakika pişirin.   
  11. Melanzane yemeğiniz hazır.
  12. Üzerini bebek ıspanak yaprakları ile süsleyebilirsiniz.
  13. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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