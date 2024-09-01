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Melanzane tarifi
Mis gibi kokan kekik ve sarımsakla lezzetlenen şahane bir sos, kızamış patlıcanlar ve kaşar peyniri ile fırına verilirse…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
- 3 adet patlıcan
Sosu için:
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet yemeklik doğranmış soğan
- 3 diş rendelenmiş sarımsak
- 1 su bardağıev yapımı domates sos
- 7 dal ince kıyılmış taze kekik
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 300 g rendelenmiş taze kaşar peyniri
Kızartmak için:
- 1 su bardağı sıvı yağ
Üzeri için;
- Bebek ıspanak yaprakları
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
- Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
- Arçelik A Fry Ankastre Fırın
Melanzane tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Patlıcanları güzelce yıkayıp orta kalınlıkta yuvarlak şekilde dilimleyin.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavaya sıvI yağ koyup patlıcanları arkalı önlü kızartın.
- Sos için için; Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tavada zeytinyağını ekleyip soğanları ve sarımsakları soteleyin.
- Üzerine ev yapımı domates sosu, ince kıyılmış taze kekik, tuz, karabiber ve şekeri ilave edip pişirin.
- Sosu pürüzsüz bir hale getirmek için Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
- Kare şeklindeki bir borcamın tabanına domates sosundan bir kepçe koyup güzelce yayın.
- Üzerine kızarttığınız patlıcanların bir kısmını dizin.
- Patlıcanların üzerine rendelenmiş kaşar peynirini yayın ve domates sosunu tekrar gezdirin.
- Bu şekilde malzemeleriniz bitene kadar her kat için aynı işlemi yapın.
- En üst kata domates sosu yaydıktan sonra rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ nda 25 dakika pişirin.
- Melanzane yemeğiniz hazır.
- Üzerini bebek ıspanak yaprakları ile süsleyebilirsiniz.
- Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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