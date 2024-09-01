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Mantar kavurma tarifi
Bol soğan ve baharatlı mantar kavurma tarifini sizin için derledik.
- Ocakta
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
- 300 g kültür mantarı
- 1 adet büyük boy soğan
- 1,5 yemek kaşığı tereyağı
- 2 diş rendelenmiş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı pul biber
- Yarım çay kaşığı karabiber
Üzeri için;
- Kıyılmış maydanoz
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Mantar kavurma tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Mantarlarınız kirliyse soyarak temizleyin ve bütün halde bırakın.
- Soğanın ise kabuklarını soyup yarım ay şeklinde doğrayın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavada tereyağını eritip mantar soğan, sarımsak ve baharatları ekleyin.
- Ara ara karıştırarak mantarlar yumuşayana ve kokusu çıkana kadar sotelemeye devam edin.
- Mantar kavurmanız hazır.
- Üzerini kıyılmış maydanoz ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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