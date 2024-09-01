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Sebze Yemekleri
Haber Giriş: 01.09.2024 - 09:00 | Son Güncelleme:

Mantar kavurma tarifi

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Mantar kavurma tarifi

 Bol soğan ve baharatlı mantar kavurma tarifini sizin için derledik.

  • Ocakta
  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

  • 300 g kültür mantarı
  • 1 adet büyük boy soğan
  • 1,5 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 diş rendelenmiş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Yarım çay kaşığı karabiber

    Üzeri için;
  • Kıyılmış maydanoz

Kullanılan ürünler;

  • Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Mantar kavurma tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Mantarlarınız kirliyse soyarak temizleyin ve bütün halde bırakın.
  2. Soğanın ise kabuklarını soyup yarım ay şeklinde doğrayın.
  3. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavada tereyağını eritip mantar soğan, sarımsak ve baharatları ekleyin.
  4. Ara ara karıştırarak mantarlar yumuşayana ve kokusu çıkana kadar sotelemeye devam edin.
  5. Mantar kavurmanız hazır.
  6. Üzerini kıyılmış maydanoz ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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