MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriKerevizli mücver tarifi
GeriSebze Yemekleri Kerevizli mücver tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sebze Yemekleri
Haber Giriş: 02.10.2025 - 17:39 | Son Güncelleme:

Kerevizli mücver tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kerevizli mücver tarifi

Sarımsaklı yoğurt sosla servis edildiğinde lezzeti ikiye katlanan kerevizli mücver tarifi.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        2 adet orta boy kereviz

·        1 adet orta boy patates

·        5 dal taze soğan

·        5 dal dereotu

·        2 adet yumurta

·        4 yemek kaşığı un

·        1 çay kaşığı tuz

·        1 çay kaşığı karabiber

·        1 çay kaşığı pul biber

Kızartmak için:

·        4 yemek kaşığı sıvı yağ

Sunum için;

·        Sarımsaklı yoğurt sos

·        Limon dilimleri

·        Kıyılmış maydanoz

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·        Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

Kerevizli mücver tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. İlk olarak kerevizleri ve patatesi soyup rendeleyin.
  2. Taze soğan ve dereotunu ise yıkayıp, bir bıçak yardımı ile ince ince kıyın.
  3. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine kereviz, patates, yumurta, un, tuz ve baharatları ekleyip güzelce karıştırın.
  4. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan geniş bir tavanın içine sıvı yağı ekleyip hafif kızdırın.
  5. Hazırladığınız karışımdan bir kaşık alarak kızgın yağa bırakın ve hafifçe bastırarak şekil verin.
  6. İki tarafını da arkalı önlü kızartın.
  7. Aynı işlemi karışım bitene kadar uygulayın.
  8. Kerevizli mücveriniz hazır.
  9. Sunum tabağınıza aldığınız mücverlerin üzerine kıyılmış maydanoz serperek sarımsaklı yoğurt sos ve limon dilimleri ile servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi