Kerevizli mücver tarifi
Sarımsaklı yoğurt sosla servis edildiğinde lezzeti ikiye katlanan kerevizli mücver tarifi.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 2 adet orta boy kereviz
· 1 adet orta boy patates
· 5 dal taze soğan
· 5 dal dereotu
· 2 adet yumurta
· 4 yemek kaşığı un
· 1 çay kaşığı tuz
· 1 çay kaşığı karabiber
· 1 çay kaşığı pul biber
Kızartmak için:
· 4 yemek kaşığı sıvı yağ
Sunum için;
· Sarımsaklı yoğurt sos
· Limon dilimleri
· Kıyılmış maydanoz
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
Kerevizli mücver tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak kerevizleri ve patatesi soyup rendeleyin.
- Taze soğan ve dereotunu ise yıkayıp, bir bıçak yardımı ile ince ince kıyın.
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine kereviz, patates, yumurta, un, tuz ve baharatları ekleyip güzelce karıştırın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan geniş bir tavanın içine sıvı yağı ekleyip hafif kızdırın.
- Hazırladığınız karışımdan bir kaşık alarak kızgın yağa bırakın ve hafifçe bastırarak şekil verin.
- İki tarafını da arkalı önlü kızartın.
- Aynı işlemi karışım bitene kadar uygulayın.
- Kerevizli mücveriniz hazır.
- Sunum tabağınıza aldığınız mücverlerin üzerine kıyılmış maydanoz serperek sarımsaklı yoğurt sos ve limon dilimleri ile servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.