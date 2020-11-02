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Sebze Yemekleri
Haber Giriş: 02.11.2020 - 17:13 | Son Güncelleme:

Karnabaharlı Biber Dolması Tarifi

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Karnabaharlı Biber Dolması Tarifi
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Hem besleyici olsun, tok tutsun; hem de lezzetli olsun diyorsanız bu dolma tam size göre. Üstelik içinde kıyma olmadığı için veganlar da rahatlıkla tüketebilir.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 3 adet dolmalık kırmızı biber
  • 1 çay bardağı kinoa
  • 1 çay bardağı su
  • Yarım küçük karnabahar
  • 1-2 dal yeşil soğan
  • 1-2 dal maydanoz
  • Bir tutam taze fesleğen
  • 3-4 dal taze nane
  • 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon
  • 1 çay kaşığı tatlı pul biber
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı nar ekşisi
  • Çörekotu

Kullanılan ürünler;

  • Arçelik Ankastre Ocak
  • Arçelik Resital Doğrayıcı
  • Arçelik Ankastre Fırın

Karnabaharlı Biber Dolması Tarifi Nasıl yapılır?

  1. Kinoayı iyice yıkayın.
  2. Arçelik Ankastre Ocak'ta kinoayı suyla beraber hafif diri kalacak şekilde haşlayın.
  3. Karnabaharları parçalara ayırıp yarısını Arçelik Resital Doğrayıcı içerisinde çekin.
  4. Diğer yarısını kenara alın.
  5. Maydanoz, yeşil soğan, nane ve fesleğeni ince ince doğrayın.
  6. Bir kasede; haşlanmış kinoa, yeşillikler, doğrayıcıdan geçirdiğiniz karnabahar, limon suyu, pul biber, zeytinyağı ve nar ekşisini karıştırın.
  7. Dolmalık biberleri boyundan ikiye kesin ve çanaklar oluşturun.
  8. Arçelik Ankastre Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve kestiğiniz biberleri yerleştirin.
  9. Biberleri hazırladığınız kinoalı karnabaharlı harçla doldurun.
  10. Biberlerin etrafına ayırdığınız karnabahar parçalarını dizin.
  11. Üzerlerine biraz zeytinyağı gezdirin.
  12. Önceden ısıttığınız 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da kızarana kadar pişirin.
  13. Pişen dolmalarınızı servis tabağına alın, yanına karnabaharlardan koyun.
  14. Üzerine çörek otu ve maydanoz serpip servis edebilirsiniz.
  15. Afiyet olsun!

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