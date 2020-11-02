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Karnabaharlı Biber Dolması Tarifi
Hem besleyici olsun, tok tutsun; hem de lezzetli olsun diyorsanız bu dolma tam size göre. Üstelik içinde kıyma olmadığı için veganlar da rahatlıkla tüketebilir.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 3 adet dolmalık kırmızı biber
- 1 çay bardağı kinoa
- 1 çay bardağı su
- Yarım küçük karnabahar
- 1-2 dal yeşil soğan
- 1-2 dal maydanoz
- Bir tutam taze fesleğen
- 3-4 dal taze nane
- 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon
- 1 çay kaşığı tatlı pul biber
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı nar ekşisi
- Çörekotu
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Ankastre Ocak
- Arçelik Resital Doğrayıcı
- Arçelik Ankastre Fırın
Karnabaharlı Biber Dolması Tarifi Nasıl yapılır?
- Kinoayı iyice yıkayın.
- Arçelik Ankastre Ocak'ta kinoayı suyla beraber hafif diri kalacak şekilde haşlayın.
- Karnabaharları parçalara ayırıp yarısını Arçelik Resital Doğrayıcı içerisinde çekin.
- Diğer yarısını kenara alın.
- Maydanoz, yeşil soğan, nane ve fesleğeni ince ince doğrayın.
- Bir kasede; haşlanmış kinoa, yeşillikler, doğrayıcıdan geçirdiğiniz karnabahar, limon suyu, pul biber, zeytinyağı ve nar ekşisini karıştırın.
- Dolmalık biberleri boyundan ikiye kesin ve çanaklar oluşturun.
- Arçelik Ankastre Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve kestiğiniz biberleri yerleştirin.
- Biberleri hazırladığınız kinoalı karnabaharlı harçla doldurun.
- Biberlerin etrafına ayırdığınız karnabahar parçalarını dizin.
- Üzerlerine biraz zeytinyağı gezdirin.
- Önceden ısıttığınız 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da kızarana kadar pişirin.
- Pişen dolmalarınızı servis tabağına alın, yanına karnabaharlardan koyun.
- Üzerine çörek otu ve maydanoz serpip servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun!
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