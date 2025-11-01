MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriKarnabahar kızartması tarifi
GeriSebze Yemekleri Karnabahar kızartması tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sebze Yemekleri
Haber Giriş: 01.11.2025 - 07:00 | Son Güncelleme:

Karnabahar kızartması tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karnabahar kızartması tarifi

Hafif, sağlıklı ve lezzetli bir alternatif sofralarda sizi bekliyor.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın

Karnabahar kızartması tarifi Nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1 adet orta boy karnabahar
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kararbiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 2 diş rendelenmiş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı limonun suyu

Sunum için;

  • İnce kıyılmış maydanoz

Tarif:

  1. Karnabaharları küçük çiçeklerine ayırıp, bol suda yıkayın ve süzün.
  2. Derin bir cam kasede karnabaharı limon suyu, zeytinyağı, sarımsak ve baharatlarla iyice harmanlayın.
  3. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine karnabaharları dizin.
  4. Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın   ’ da 30 dakika pişirin.
  5. Karnabahar kızartmanız hazır.
  6. Üzerini kıyılmış mydanoz ile süsleyip servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi