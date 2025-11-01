Son Güncelleme:
Karnabahar kızartması tarifi
Hafif, sağlıklı ve lezzetli bir alternatif sofralarda sizi bekliyor.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Kullanılan ürünler;
· Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın
Karnabahar kızartması tarifi Nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 1 adet orta boy karnabahar
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kararbiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 2 diş rendelenmiş sarımsak
- 1 yemek kaşığı limonun suyu
Sunum için;
- İnce kıyılmış maydanoz
Tarif:
- Karnabaharları küçük çiçeklerine ayırıp, bol suda yıkayın ve süzün.
- Derin bir cam kasede karnabaharı limon suyu, zeytinyağı, sarımsak ve baharatlarla iyice harmanlayın.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisine karnabaharları dizin.
- Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın ’ da 30 dakika pişirin.
- Karnabahar kızartmanız hazır.
- Üzerini kıyılmış mydanoz ile süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
