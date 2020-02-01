Haber Giriş: 01.02.2020 - 13:27,
Karnabahar Graten Tarifi
Tezgahlardaki son günlerinde karnabaharı kaçırmadan yapabileceğiniz nefis bir tarif veriyoruz: Karnabahar graten tarifi! Mozzarella, maydanoz ve muhteşem sosuyla yapacağınız bu tarife bayılacaksınız.
Malzemeler:
- 1 adet orta boy karnabahar
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı sarımsak tozu
- 1 tatlı kaşığı çörek otu
- ¼ demet maydanoz
- 1 çay bardağı rende mozzarella
Tarif:
- Karnabaharı elinizle ya da bir bıçak yardımıyla küçük parçalara ayırın.
- Arçelik Ankastre Ocak’ta 7-8 dakika kadar haşlayın.
- Karnabahar gratenin sosu için derin bir kasede yumurta, yoğurt, süt ve zeytinyağını iyice karıştırın.
- Üzerine tuz, karabiber, sarımsak tozu, ince ince kıydığınız maydanoz, çörek otu ve mozzarellanın da ¾’ünü ekleyip karıştırın.
- Arçelik Ankastre Ocak’ta hafif haşladığınız karnabaharları da sosun üzerine ekleyip karnabaharlar iyice sosa bulanana kadar spatulayla karıştırın.
- Fırın kabınızı yağlayın ve hazırladığınız karışımı kaba boşaltın.
- 200 derecede önceden ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın’da üzeri kızarana hafif kadar pişirin.
- Ardından fırından çıkartıp üzerine biraz daha mozzarella ve ince kıyılmış maydanoz serpip yeniden 4-5 dakika daha fırında pişirin.
- Üzeri iyice kızardıktan sonra Arçelik Ankastre Fırın’dan alın.
- Vaktiniz varsa yarım saat dinlendirip sonra servis yapın.
- Afiyet olsun!
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